أكد أكرم توفيق، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، أن جميع اللاعبين يريدون الفوز أمام الأردن من أجل إسعاد الشعب المصري.

ويلعب منتخب مصر مساء الغد الثلاثاء، مع الأردن، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وقال أكرم توفيق في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "الجميع في المعسكر حزين بسبب غضب الجماهير من النتائج، في أول مباراتين صاحبنا عدم توفيق رغم أننا قدمنا أداءً جيدًا، نتمنى أن يصاحبنا التوفيق في مباراة الأردن لإسعاد الشعب المصري".

وأضاف: "هناك مباريات لا يجوز فيها الكلام (نشيل قلبنا ونركنه على جمب) ونقاتل من أجل الفوز، الفوز بالكرة أو الفوز بالجري، سنحقق الفوز حتى لو لم نكن الأفضل المهم هو الفوز من أجل إسعاد الجماهير فقط".

وأكمل لاعب منتخب مصر: "أتمنى أن نسعد الجماهير التي نفتخر بها وأريد مساندتهم جميعًا لنا لإسعادهم، وسنقاتل من أجلهم".

أما عن المركز الأقرب له.. قال: "أي مكان سأقدم فيه الجهد المطلوب، وبالتالي أي مكان يحتاجه المدرب سأكون متواجدًا بإذن الله".