كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات اليوم.. مهمة حاسمة لمصر بكأس العرب.. ظهور بيراميدز والزمالك.. ومعارك الأبطال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:19 ص 09/12/2025
مصر والأردن

منتخب مصر الثاني في كأس العرب

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في مختلف البطولات حول العالم، ويتصدرها لقاء مصر مع الأردن في كأس العرب 2025، وصدامات نارية في دوري أبطال أوروبا.

ويضرب منتخب مصر الثاني موعدًا مصيريًا ضد الأردن لحسم التأهل لربع نهائي كأس العرب.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات بطولة كأس العرب اضغط هنا

ولحساب كأس الرابطة المصرية لموسم 2025-2026، يلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي، والزمالك يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة كهرباء الإسماعيلية.

وينتظر عشاق الكرة الأوروبية مواجهات من العيار الثقيل في الجولة السادسة بدوري الأبطال، ولعل أبرزها إنتر ميلان ضد ليفربول، وبرشلونة أمام فرانكفورت.

طالع ترتيب دوري أبطال أوروبا من هنا

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

كأس العرب

4:30 مساء.. مصر ضد الأردن.. beIN SPORTS وإم بي سي مصر

4:30 مساء.. الإمارات ضد الكويت.. beIN SPORTS

7:00 مساء.. الجزائر ضد العراق.. beIN SPORTS

7:00 مساء.. البحرين ضد السودان.. beIN SPORTS

كأس الرابطة المصرية

5:00 مساء.. فاركو ضد المقاولون العرب.. أون سبورت 2

8:00 مساء.. بيراميدز ضد البنك الأهلي.. أون سبورت 2

8:00 مساء.. كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك.. أون سبورت 1

دوري أبطال أوروبا

7:45 مساء.. بايرن ميونخ ضد سبورتنج لشبونة.. beIN SPORTS HD 2

10:00 مساء.. موناكو ضد جالاتا سراي.. beIN SPORTS HD 6

10:00 مساء.. إيندهوفن ضد أتلتيكو مدريد.. beIN SPORTS HD 4

10:00 مساء.. إنتر ميلان ضد ليفربول.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت.. beIN SPORTS HD 2

10:00 مساء.. توتنهام ضد سلافيا براج.. beIN SPORTS HD 5

10:00 مساء.. أتالانتا ضد تشيلسي.. beIN SPORTS HD 3

الأردن
الأردن
أخبار إحصائيات
دوري أبطال أوروبا منتخب مصر مباريات كأس العرب اليوم القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الأردن ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب موعد مباراه مصر والاردن مباراة مصر والأردن

