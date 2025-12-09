يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في مختلف البطولات حول العالم، ويتصدرها لقاء مصر مع الأردن في كأس العرب 2025، وصدامات نارية في دوري أبطال أوروبا.

ويضرب منتخب مصر الثاني موعدًا مصيريًا ضد الأردن لحسم التأهل لربع نهائي كأس العرب.

ولحساب كأس الرابطة المصرية لموسم 2025-2026، يلتقي بيراميدز مع البنك الأهلي، والزمالك يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة كهرباء الإسماعيلية.

وينتظر عشاق الكرة الأوروبية مواجهات من العيار الثقيل في الجولة السادسة بدوري الأبطال، ولعل أبرزها إنتر ميلان ضد ليفربول، وبرشلونة أمام فرانكفورت.

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

كأس العرب

4:30 مساء.. مصر ضد الأردن.. beIN SPORTS وإم بي سي مصر

4:30 مساء.. الإمارات ضد الكويت.. beIN SPORTS

7:00 مساء.. الجزائر ضد العراق.. beIN SPORTS

7:00 مساء.. البحرين ضد السودان.. beIN SPORTS

كأس الرابطة المصرية

5:00 مساء.. فاركو ضد المقاولون العرب.. أون سبورت 2

8:00 مساء.. بيراميدز ضد البنك الأهلي.. أون سبورت 2

8:00 مساء.. كهرباء الإسماعيلية ضد الزمالك.. أون سبورت 1

دوري أبطال أوروبا

7:45 مساء.. بايرن ميونخ ضد سبورتنج لشبونة.. beIN SPORTS HD 2

10:00 مساء.. موناكو ضد جالاتا سراي.. beIN SPORTS HD 6

10:00 مساء.. إيندهوفن ضد أتلتيكو مدريد.. beIN SPORTS HD 4

10:00 مساء.. إنتر ميلان ضد ليفربول.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. برشلونة ضد آينتراخت فرانكفورت.. beIN SPORTS HD 2

10:00 مساء.. توتنهام ضد سلافيا براج.. beIN SPORTS HD 5

10:00 مساء.. أتالانتا ضد تشيلسي.. beIN SPORTS HD 3