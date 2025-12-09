المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الأردن في كأس العرب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:05 ص 09/12/2025 تعديل في 02:54 م
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني في كأس العرب

يخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مواجهة حاسمة في بطولة كأس العرب 2025 عندما يواجه الأردن، اليوم الثلاثاء.

ويستضيف ملعب "البيت" قمة مصر ضد الأردن في الرابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب والتي تستضيفها قطر.

ويبحث منتخب مصر عن حسم التأهل لربع نهائي كأس العرب، بينما تعد مواجهة الليلة تحصيل حاصل بالنسبة للأردن التي حسمت التأهل والصدارة معا.

وحقق الفراعنة تعادلين أمام الكويت والإمارات بنفس النتيجة (1-1) في المجموعة التي تضم الأردن والإمارات والكويت.

وحصد المنتخب الأردني 6 نقاط في الجولتين الأولى والثانية بالفوز على الإمارات والكويت.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات بطولة كأس العرب اضغط هنا

واستقر طولان على التشكيلة التي سيبدأ بها في مواجهة الأردن، حيث ينوي إجراء تغييرين عن المباراة السابقة ضد الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ كريم العراقي كظهير أيمن، بينما سيعود أكرم توفيق إلى وسط الملعب، مع تواجد ميدو جابر كأساسي على حساب مصطفى سعد.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة الأردن:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: كريم العراقي، رجب نبيل، ياسين مرعي، يحيى زكريا

خط الوسط: غنام محمد، أكرم توفيق، محمد النني

خط الهجم: ميدو جابر، مروان حمدي، إسلام عيسى

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

