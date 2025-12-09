تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الأردن في كأس العرب

يخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مواجهة حاسمة في بطولة كأس العرب 2025 عندما يواجه الأردن، اليوم الثلاثاء.

ويستضيف ملعب "البيت" قمة مصر ضد الأردن في الرابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب والتي تستضيفها قطر.

ويبحث منتخب مصر عن حسم التأهل لربع نهائي كأس العرب، بينما تعد مواجهة الليلة تحصيل حاصل بالنسبة للأردن التي حسمت التأهل والصدارة معا.

وحقق الفراعنة تعادلين أمام الكويت والإمارات بنفس النتيجة (1-1) في المجموعة التي تضم الأردن والإمارات والكويت.

وحصد المنتخب الأردني 6 نقاط في الجولتين الأولى والثانية بالفوز على الإمارات والكويت.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات بطولة كأس العرب اضغط هنا

واستقر طولان على التشكيلة التي سيبدأ بها في مواجهة الأردن، حيث ينوي إجراء تغييرين عن المباراة السابقة ضد الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ كريم العراقي كظهير أيمن، بينما سيعود أكرم توفيق إلى وسط الملعب، مع تواجد ميدو جابر كأساسي على حساب مصطفى سعد.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة الأردن:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: كريم العراقي، رجب نبيل، ياسين مرعي، يحيى زكريا

خط الوسط: غنام محمد، أكرم توفيق، محمد النني

خط الهجم: ميدو جابر، مروان حمدي، إسلام عيسى