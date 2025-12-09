المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباراة مصر والأردن في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:47 ص 09/12/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر المشارك في كأس العرب

يستكمل منتخب مصر الثاني مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة الأردن.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يلتقي مع الأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وكان المنتخب المصري قد حصل على نقطتين بتعادله في أول جولتين مع الكويت والإمارات بنفس النتيجة (1-1).

جدول مباريات اليوم 

بينما يتصدر المنتخب الأردني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفوزه في أول جولتين، ليحصد بطاقة التأهل الأولى عن تلك المجموعة، بينما يتنافس المنتخب المصري مع نظيريه الإماراتي والكويتي على البطاقة الثانية.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025

تقام مباراة مصر والكويت في كأس العرب اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 على استاد البيت.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 4.30 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025

من المقرر أن تذاع مباراة مصر والأردن عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة.

كذلك تُذاع مباريات البطولة عبر قنوات "الكاس" و"دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية" و"الكويت الرياضية" و"إم بي سي مصر 2".

تعرف على ترتيب مجموعات كأس العرب من هنا

منتخب مصر منتخب الأردن كأس العرب

