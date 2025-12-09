يستكمل منتخب مصر الثاني مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة الأردن.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يلتقي مع الأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وكان المنتخب المصري قد حصل على نقطتين بتعادله في أول جولتين مع الكويت والإمارات بنفس النتيجة (1-1).

بينما يتصدر المنتخب الأردني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفوزه في أول جولتين، ليحصد بطاقة التأهل الأولى عن تلك المجموعة، بينما يتنافس المنتخب المصري مع نظيريه الإماراتي والكويتي على البطاقة الثانية.

وفيما يلي نستعرض موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025

تقام مباراة مصر والكويت في كأس العرب اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025 على استاد البيت.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 4.30 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2025

من المقرر أن تذاع مباراة مصر والأردن عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة.

كذلك تُذاع مباريات البطولة عبر قنوات "الكاس" و"دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية" و"الكويت الرياضية" و"إم بي سي مصر 2".

