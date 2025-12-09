المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الهدف الـ30 وجائزة مالية ضخمة.. ماذا ينتظر منتخب مصر أمام الأردن؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:08 ص 09/12/2025 تعديل في 11:17 ص
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

يخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مواجهة حاسمة ضد الأردن، اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس العرب 2025.

ويستضيف استاد البيت قمة مصر ضد الأردن في الرابعة والنصف مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس العرب والتي تستضيفها قطر.

ويبحث منتخب مصر عن حسم التأهل لربع نهائي كأس العرب، بينما تعد مواجهة الليلة تحصيل حاصل بالنسبة للأردن التي حسمت التأهل والصدارة معا.

وحقق الفراعنة تعادلين أمام الكويت والإمارات بنفس النتيجة (1-1) في المجموعة التي تضم الأردن والإمارات والكويت.

وحصد المنتخب الأردني 6 نقاط في الجولتين الأولى والثانية بالفوز على الإمارات والكويت.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات بطولة كأس العرب اضغط هنا

الفوز = التأهل لربع النهائي

يعد منتخب مصر في أشد الحاجة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط حتى يحجز مقعدا في ربع نهائي كأس العرب.

وربما تحقيق أي نتيجة أخرى قد يطيح بمنتخب مصر خارج البطولة العربية، فالفوز على الأردن هو الفرصة المؤكدة لحسم التأهل رسميًا بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين الكويت والإمارات.

تأكيد التفوق أمام الأردن

يسعى منتخب مصر لتأكيد تفوقه على الأردن، حيث تعد مواجهة اليوم هي الرابعة بين المنتخبين في كأس العرب.

وينحاز التاريخ إلى كفة الفراعنة بشكل واضح، والذي لم يخسر أمام النشامى في المواجهات الثلاث الماضية (فوزين، وتعادل).

وكانت المواجهة الأخيرة التي أقيمت بين المنتخبين في النسخة الماضية لبطولة كأس العرب 2021، والتي أقيمت في قطر، بالدور ربع النهائي، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 3-1 بعد امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

جائزة مالية ضخمة

بجانب هدف الصعود لدور ربع النهائي الذي يسعى إليه منتخب مصر، سيكون هناك أيضا استفادة مالية ضخمة إذا تحقق التأهل.

وحال تأهل منتخب حلمي طولان إلى ربع نهائي كأس العرب، سيضمن الحصول على 1.07 مليون دولار (ما يقارب الـ60 مليون جنيه مصري).

وهذه هي الجائزة المالية التي يحصل عليها كل منتخب متأهل لدور الثمانية بكأس العرب 2025.

البحث عن الهدف الـ30

يبحث منتخب مصر عن هدفه رقم 30 تاريخيًا في بطولة كأس العرب.

وهز الفراعنة منذ أول مشاركة في البطولة العربية بنسخة 1988 شباك المنافسين حتى النسخة الجارية بـ29 هدفا.

وسجل منتخب مصر هدفين في النسخة الحالية من كأس العرب (بمعدل هدف أمام الكويت، وآخر ضد الإمارات).

مصر والأردن مصر ضد الأردن مباراه مصر والاردن موعد مباراة مصر والاردن في كأس العرب ماتش مصر والأردن مباريات كأس العرب اليوم

