أفشة ومروان حمدي يهددان عرش حسام حسن في كأس العرب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:25 ص 09/12/2025 تعديل في 11:30 ص
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

يخوض منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مواجهة حاسمة ضد الأردن، اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس العرب 2025.

ويستضيف استاد البيت قمة مصر ضد الأردن في الرابعة والنصف مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس العرب والتي تستضيفها قطر.

ويبحث منتخب مصر عن حسم التأهل لربع نهائي كأس العرب، بينما تعد مواجهة الليلة تحصيل حاصل بالنسبة للأردن التي حسمت التأهل والصدارة معا.

وحقق الفراعنة تعادلين أمام الكويت والإمارات بنفس النتيجة (1-1) في المجموعة التي تضم الأردن والإمارات والكويت.

وحصد المنتخب الأردني 6 نقاط في الجولتين الأولى والثانية بالفوز على الإمارات والكويت.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات بطولة كأس العرب اضغط هنا

فرصة ذهبية لـ أفشة ومروان حمدي

سيكون هناك تحديا خاصا لبعض اللاعبين في منتخب مصر لمعادلة أو كسر الرقم التاريخي لحسام حسن.

ويعد حسام حسن أسطورة الكرة المصرية ومدرب المنتخب الأول الحالي هو الهداف التاريخي للفراعنة في بطولات كأس العرب برصيد 3 أهداف، حيث سجل أول هدف له في مرمى لبنان في نسخة 1988 وأضاف الهدف الثاني في نفس النسخة أمام الأردن في مباراة المركز الثالث، أما الثالث فجاء في مرمى المنتخب السعودي في نهائي نسخة 1992 وتوجت مصر باللقب الوحيد.

ويمتلك محمد مجدي أفشة ومروان حمدي فرصة معادلة إنجاز حسام حسن، حيث يبحث كل منهما عن هدف آخر، ليصبح رصيدهما 3 أهداف في البطولة العربية.

وسجل أفشة ومروان حمدي هدفين لكل منهما حتى الآن في كأس العرب خلال نسختي 2021 والحالية 2025.

وإذا استطاع أي منهما أو كلاهما تسجيل هدفين أمام الأردن أو في المباريات القادمة (حال التأهل)، سيكسران إنجاز حسام حسن، ويصبح الثنائي أو أحدهما هدافا لمنتخب مصر في كأس العرب.

ومن اللاعبين الحاليين الذين يمكنهم منافسة حسام حسن وأفشة ومروان حمدي هما الثنائي محمد شريف وعمرو السولية واللذان يمتلكان هدفا واحدا لكل منهما.

مصر والأردن مصر ضد الأردن مباراه مصر والاردن موعد مباراة مصر والاردن في كأس العرب ماتش مصر والأردن مباريات كأس العرب اليوم

