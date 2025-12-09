المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بالأوراق البديلة.. صحف الأردن تعلق على مواجهة منتخب مصر في كأس العرب

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:38 ص 09/12/2025
الأردن

منتخب الأردن

اهتمت صحف الأردن بالمواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، عصر اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كأس العرب 2025.

ويلتقي المنتخبان المصري والأردني على ملعب البيت في ختام مجموعات كأس العرب.

ماذا قالت صحف الأردن عن مواجهة منتخب مصر؟

رغم تأهل الأردن في صدارة المجموعة الثالثة بكأس العرب، تحظى مباراة منتخب مصر بأهمية معنوية بالنسبة إلى فريق المدرب المغربي جمال السلامي.

ويأمل منتخب مصر في الفوز على الأردن من أجل التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى بين الإمارات والكويت.

وفيما يلي، أبرز ما جاء في عناوين صحف الأردن عن لقاء منتخب مصر.

صحيفة الرأي.. فرصة أمام منتخب مصر

اعتبرت الصحيفة أن مواجهة منتخب مصر تمثل فرصة لبعض اللاعبين البدلاء من أجل الحصول على عدد دقائق كافٍ مع السلامي، قبل مباراة ربع النهائي في كأس العرب.

وأوضحت أن مدرب الأردن استقر على إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمام منتخب مصر، مع الحفاظ على الهدف نفسه، تحقيق الفوز.

صحيفة الدستور.. مباراة خارج الحسابات

وكتبت الصحيفة: "المواجهة بالنسبة إلى منتخب الأردن تعد خارج الحسابات، لكنها ستكون مصيرية بالنسبة إلى منتخبات مصر والإمارات والكويت، حيث تتنافس على خطف بطاقة التأهل لدور الـ8".

وأضافت: "الهدف بالنسبة إلى منتخب الأردن يبقى كما أشار السلامي هو الحفاظ على نسق اللعب، مع تجربة بعض الوجوه الجديدة".

صحيفة الغد.. الأوراق البديلة تظهر أمام مصر

أشارت الصحيفة إلى أن التاريخ يقف بجانب المنتخب المصري الذي حقق 6 انتصارات في المواجهات المباشرة، مقابل تعادل وحيد، وفوز أردني وحيد.

ومن المتوقع أن يجري مدرب الأردن تغييرات عديدة على التشكيل أمام منتخب مصر، أغلبها في الخط الخلفي، إلى جانب إراحة كل من يزن النعيمات وعامر جاموس، خاصة الأخير المهدد بالإيقاف حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة.

مصر الأردن كأس العرب

