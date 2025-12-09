يسعى منتخب مصر الثاني، المشارك في كأس العرب 2025، لحجز مقعده بين المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب "قطر 2025" يلتقي مع الأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وكان المنتخب المصري قد حصل على نقطتين بتعادله في أول جولتين مع الكويت والإمارات بنفس النتيجة (1-1).

بينما يتصدر المنتخب الأردني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بفوزه في أول جولتين، ليحصد بطاقة التأهل الأولى عن تلك المجموعة، بينما يتنافس المنتخب المصري مع نظيريه الإماراتي والكويتي على البطاقة الثانية.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2025

الأردن - 6 نقاط (فارق أهداف +3)

مصر - نقطتان (فارق أهداف 0)

الإمارات - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الكويت - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

وفيما يلي نستعرض السيناريوهات التي تؤهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي كأس نهائي كأس العرب 2025، علما بأنه في كل الأحوال سيتأهل وصيفا لمنتخب الأردن الذي ضمن الصدارة.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس العرب

في حالة تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، يتم الاحتكام في الترتيب إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وأخيرا اللعب النظيف.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز على الأردن بأي نتيجة لضمان التأهل، دون النظر لنتيجة المباراة الثانية في المجموعة بين الإمارات والكويت.

وفي حالة انتهاء مباراة مصر والأردن بالتعادل، سيحتاج "الفراعنة" حينها لتعادل الإمارات والكويت أيضا، حيث أن فوز أي من المنتخبين الخليجيين يصعد بصاحبه للدور التالي.

كذلك يمكن لمنتخب مصر التأهل حال خسارته أمام "النشامى"، بشرط ألا يفوز أي من منتخبي الإمارات والكويت.

في تلك الحالة سيتساوى كل من مصر والإمارات والكويت بنقطتين، وسيحتاج "الفراعنة" للتفوق على منافسيه في المعايير المذكورة (فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللعب النظيف)، بعد تعادله معهما في أول جولتين.

كيف يتم احتساب نقاط اللعب النظيف؟

يتم الاحتكام لعامل اللعب النظيف عن طريق خصم عدد محدد من النقاط مقابل كل بطاقة.

ويتم خصم نقطة واحدة مقابل كل بطاقة صفراء، و3 نقاط لكل طرد بعد إنذارين، و4 نقاط للطرد المباشر.

أما في حالة حصول اللاعب على إنذار وبطاقة حمراء مباشرة في نفس المباراة، تُخصم منه 5 نقاط.

العامل الأخير في التصنيف حال التساوي أيضا في نقاط اللعب النظيف هو تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر في الشهر الماضي، وهو ما يصب في صالح منتخب مصر.

تصنيف فيفا

منتخب مصر - 34

منتخب الإمارات - 67

منتخب الكويت - 135