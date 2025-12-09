المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
نجم الأردن السابق ليلا كورة: مصر "أم الكورة".. وإراحة اللاعبين لالتقاط الأنفاس

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:53 م 09/12/2025
هيثم الشبول

هيثم الشبول لاعب الفيصلي الأردني

تحدث هيثم الشبول، لاعب الفيصلي ومنتخب الأردن السابق، عن مباراة بلاده أمام مصر، والتي ستجري ضمن منافسات بطولة كأس العرب، المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الأردن، غدًا الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب، ويستضيف اللقاء ملعب البيت.

وحاور "يلا كورة" هيثم الشبول، متوسط ميدان الفيصلي وأسطورة المنتخب الأردني السابق، الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 8 أهداف مع بلاده.

وإلى نص الحوار:

- ما رأيك في مستوى المنتخب الأردني في كأس العرب؟

"المنتخب الأردني قدم نسخة جيدة من خلال الاعتماد على بعض اللاعبين المميزين في الفترات الماضية، وبعض اللاعبين أخذوا فرصتهم كاملة وقدموا مستويات جيدة، وهو من أفضل الفرق في البطولة حتى الآن."

"رأينا فريقًا متماسكًا ويؤدي بشكل جيد، ولديه انضباط تكتيكي عالي، بالإضافة إلى أن يزن النعيمات قدم الأفضل خلال آخر سنتين بمستوى ثابت، والمنتخب الأردني يؤدي ويظهر بشكل أفضل خلال البطولات المجمعة."

- هل ترى أن بطولة كأس العرب خير إعداد لبطولة كأس العالم؟

"رغم ابتعاد كأس العرب عن كأس العالم بحوالي 6 أشهر، لكن كأس العرب محطة مهمة جدًا، وأعطت المنتخب فرصة للاعبين لأخذ الثقافة الكافية والتأقلم، نظرًا لارتباط اللاعبين مع أنديتهم في الفترة الماضية."

"هي بطولة جاءت في وقت مهم، خاصة أن الأردن لم تكن نتائجه جيدة في الفترة الماضية، ولكن الأردن حاليًا قدم بطولة حتى الآن أعتبرها مثالية نظرًا للانضباط التكتيكي الحاضر، ومعدل التسجيل المرتفع."

- هل هناك من أثبت نفسه بأنه يستحق التواجد مع النشامى في كأس العالم؟

"ليس فقط من هناك من أثبت نفسه للتواجد في كأس العالم، يوجد أيضًا من أتيحت له الفرصة ولم يتمسك بها بالشكل الأمثل."

"هناك لاعبون أعادوا اكتشاف أنفسهم بعد فترة من تراجع المستوى في المباريات الودية الأخيرة، لكن جمال السلامي أخرج أفضل ما في اللاعبين."

- كيف ترى ما يقدمه جمال السلامي مع المنتخب الأردني؟

"جمال السلامي شخصية مهنية، وقدم إضافة مهمة وأعطى بعض اللاعبين الفرصة لإثبات أنفسهم، وساند اللاعبين ودعمهم مع أنديتهم وفي المنتخب."

"أعاد بعض اللاعبين للصورة بعد أن كانوا خارج حسابات أنديتهم، ولعب مباريات كبيرة، وقدم الكثير للمنتخب ودفع بالكثير من اللاعبين ليزيد من جاهزية أكبر عدد منهم."

- ماذا تمثل مواجهة مصر بالنسبة للأردن؟

"منتخب مصر فريق عربي كبير، وعندما يواجهه أي فريق يضع له ألف حساب، منتخب مصر هو عبر التاريخ من المنتخبات الكبيرة التي تحضر لإحراز الألقاب."

"مواجهة كبيرة بيننا رغم اختلاف الظروف بتصدر منتخب الأردن للمجموعة، ومنتخب مصر يغيب عنه بعض الوجوه المهمة، وبالتأكيد منتخب مصر مطالب بالفوز للاستمرار في البطولة، ومطالب بتقديم صورة أفضل من المباراتين الماضيتين."

- ما أبرز العناصر التي تعرفها في منتخب مصر؟

"منتخب مصر تأثر بغياب المحترفين وهم إضافة كبيرة، لكن منتخب مصر الآن يحمل بعض الأسماء الكبيرة المميزة على مدار الفترة الماضية، مثل محمد النني، مروان حمدي، حسام حسن، محمد مجدي أفشة، وميدو جابر."

"المنتخب له أسماء كثيرة مؤثرة وأصحاب قدرات مميزة، ومصر نقول عنها في الأردن (أم الكورة) ومنتخب مصر بمن حضر ودائمًا مميز باللاعبين."

- ما رأيك في تصريح المدرب جمال السلامي بإراحة بعض اللاعبين أمام مصر؟

"السلامي حصد 6 نقاط في مباراتين، ويفكر الآن في العامل البدني والتدوير بين اللاعبين، لأن المباريات تقام كل 3 أيام، ومن المؤكد هناك حاجة إلى إراحة بعض اللاعبين."

"الشق الآخر هو البطاقات الصفراء، والسلامي وضع في حساباته حرصه على عدم حصول لاعبيه على بطاقات صفراء قد تحرمه من بعض اللاعبين، والكل مطالب بتقديم أداء كبير."

"اللاعب سيحاول إثبات نفسه أمام مصر حتى يدخل حسابات الجهاز الفني في كأس العالم، التي سنشارك بها للمرة الأولى، وهذا سيكون أكبر حافز للاعبين لتقديم كل ما لديهم لدخول قائمة المونديال."

منتخب مصر منتخب الأردن كأس العرب هيثم الشبول

