المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل منتخب مصر.. الونش وأفشة ضمن 4 تغييرات أمام الأردن بكأس العرب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

03:04 م 09/12/2025
منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، اليوم الثلاثاء، التشكيل الرسمي لمواجهة الحسم ضد الأردن ببطولة كأس العرب 2025.

ويستضيف ملعب "البيت" قمة مصر ضد الأردن في الرابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب والتي تستضيفها قطر.

ويبحث منتخب مصر عن حسم التأهل لربع نهائي كأس العرب، بينما تعد مواجهة الليلة تحصيل حاصل بالنسبة للأردن التي حسمت التأهل والصدارة معا.

وحقق الفراعنة تعادلين أمام الكويت والإمارات بنفس النتيجة (1-1) في المجموعة التي تضم الأردن والإمارات والكويت.

وحصد المنتخب الأردني 6 نقاط في الجولتين الأولى والثانية بالفوز على الإمارات والكويت.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات بطولة كأس العرب اضغط هنا

وشهد تشكيل منتخب مصر الثاني 4 تغييرات مقارنة بمباراة الإمارات الماضية، بمشاركة كريم العراقي ومحمود حمدي الونش وأفشة وميدو جابر كأساسيين.

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني ضد الأردن على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: يحيى زكريا، ياسين مرعي، محمود حمدي "الونش"، كريم العراقي

خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: إسلام عيسى، ميدو جابر، مروان حمدي

مصر والأردن مباراة مصر والأردن مصر ضد الأردن مباراه مصر والاردن ماتش مصر والاردن مصر والاردن موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب مباراة منتخب مصر القادمه كاس العرب اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg