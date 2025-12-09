أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، اليوم الثلاثاء، التشكيل الرسمي لمواجهة الحسم ضد الأردن ببطولة كأس العرب 2025.

ويستضيف ملعب "البيت" قمة مصر ضد الأردن في الرابعة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب والتي تستضيفها قطر.

ويبحث منتخب مصر عن حسم التأهل لربع نهائي كأس العرب، بينما تعد مواجهة الليلة تحصيل حاصل بالنسبة للأردن التي حسمت التأهل والصدارة معا.

وحقق الفراعنة تعادلين أمام الكويت والإمارات بنفس النتيجة (1-1) في المجموعة التي تضم الأردن والإمارات والكويت.

وحصد المنتخب الأردني 6 نقاط في الجولتين الأولى والثانية بالفوز على الإمارات والكويت.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات بطولة كأس العرب اضغط هنا

وشهد تشكيل منتخب مصر الثاني 4 تغييرات مقارنة بمباراة الإمارات الماضية، بمشاركة كريم العراقي ومحمود حمدي الونش وأفشة وميدو جابر كأساسيين.

وجاء تشكيل منتخب مصر الثاني ضد الأردن على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: يحيى زكريا، ياسين مرعي، محمود حمدي "الونش"، كريم العراقي



خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: إسلام عيسى، ميدو جابر، مروان حمدي