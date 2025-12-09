يهدد الإيقاف 4 لاعبين من منتخب مصر أمام الأردن في المباراة التي تقام بينهما اليوم الثلاثاء ضمن كأس العرب.

ويلتقي المنتخبان المصري والأردني على ملعب البيت في مباراة تجمعهما ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات من منافسات كأس العرب 2025.

الإيقاف يهدد 4 لاعبين من منتخب مصر أمام الأردن

يخوض المنتخب المصري مباراته أمام الأردن بهدف الفوز من أجل التأهل إلى دور الـ8، دون النظر إلى نتيجة مباراة الكويت والإمارات.

وأعلن المنتخبان المصري والأردني تشكيلهما لقمة مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العرب، ما يظهر مشاركة 4 لاعبين مهددين بالإيقاف، جميعهم من منتخب مصر.

وبحسب لائحة فيفا لكأس العرب، يتم إيقاف اللاعب الذي يتلقى بطاقتين صفراويين في مباراتين مختلفتين لمدة مباراة واحدة، على أن يتم إلغاء جميع الإنذارات بعد ربع النهائي.

ومن المنتظر أن يلعب الرباعي كريم العراقي وإسلام عيسى وميدو جابر وغنام محمد بحذر أمام منتخب الأردن، في ظل امتلاكهم بطاقة صفراء، ما يجعلهم مهددين بالإيقاف.

يشار إلى أن منتخب مصر ينتظر مواجهة متصدر المجموعة الرابعة في كأس العرب، إذا تأهل إلى دور الـ8، بين الجزائر والعراق.