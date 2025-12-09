استقبلت شباك منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025 الهدف الأول خلال مباراة الأردن المقامة على استاد بيت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويلعب منتخب مصر مع الأردن مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد البيت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وظلت نتيجة التعادل السلبي قائمة بين منتخب مصر والأردن حتى الدقيقة 19، التي نجح فيها منتخب الأردن من تسجيل الهدف عن طريق محمد أبو حشيش بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

لمتابعة ما يحدث في المباراة باستمرار اضغط هنا

يشار إلى أن منتخب الإمارات المنافس الثاني مع منتخب مصر متقدم على الكويت بنتيجة 2-0 في أول 20 دقيقة فقط.

لمتابعة مباراة الإمارات والكويت اضغط هنا

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة الأردن من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، وذلك لأن ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الثالثة كالتالي:

الأردن - 6 نقاط (فارق أهداف +3)

مصر - نقطتان (فارق أهداف 0)

الإمارات - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الكويت - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)