المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"لمسة يد واضحة".. تقنية الفيديو تمنع الهدف الثالث لمنتخب الأردن أمام مصر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:45 م 09/12/2025
مصر والأردن

صورة من مباراة منتخب مصر ضد الأردن

ألغى حكم مباراة منتخب مصر ضد الأردن، هدفا جديدا للمنتخب الأردني في اللقاء المقام ضمن مباريات كأس العرب.

ويلعب منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، مع الأردن مساء اليوم الثلاثاء، على استاد البيت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، إلا أن النتيجة حتى الدقيقة 51 تشير إلى خروج المنتخب من المسابقة العربية بسبب تأخره بنتيجة 2-0.

وفي الدقيقة 50 سجل منتخب الأردن الهدف الثالث في المباراة عن طريق عودة الفاخوري بعد تسديد أعلى الحارس محمد بسام.

وبعد استدعاء الحكم من جانب تقنية الفيديو تبين أن عودة الفاخوري لمس الكرة باليد ليتم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة الأردن من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، وذلك لأن ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الثالثة كالتالي:

الأردن - 6 نقاط (فارق أهداف +3)

مصر - نقطتان (فارق أهداف 0)

الإمارات - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الكويت - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)

الأردن
الأردن
أخبار إحصائيات
منتخب مصر الأردن كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg