ألغى حكم مباراة منتخب مصر ضد الأردن، هدفا جديدا للمنتخب الأردني في اللقاء المقام ضمن مباريات كأس العرب.

ويلعب منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، مع الأردن مساء اليوم الثلاثاء، على استاد البيت، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

ويتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، إلا أن النتيجة حتى الدقيقة 51 تشير إلى خروج المنتخب من المسابقة العربية بسبب تأخره بنتيجة 2-0.

وفي الدقيقة 50 سجل منتخب الأردن الهدف الثالث في المباراة عن طريق عودة الفاخوري بعد تسديد أعلى الحارس محمد بسام.

وبعد استدعاء الحكم من جانب تقنية الفيديو تبين أن عودة الفاخوري لمس الكرة باليد ليتم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة الأردن من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، وذلك لأن ترتيب المجموعة قبل بداية الجولة الثالثة كالتالي:

الأردن - 6 نقاط (فارق أهداف +3)

مصر - نقطتان (فارق أهداف 0)

الإمارات - نقطة واحدة (فارق أهداف -1)

الكويت - نقطة واحدة (فارق أهداف -2)