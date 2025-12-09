المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
طولان بعد الخروج من كأس العرب: منتخب مصر الثاني ولد يتيما

رائد سمير

كتب - رائد سمير

07:00 م 09/12/2025
حلمي طولان

حلمي طولان - مدرب منتخب مصر الثاني

برر حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني الخروج المبكر من بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، بأن الفريق لم يجد من يدعمه.

وغادر منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025، من دور المجموعات، حيث خاض 3 مباريات، تعادل في أول اثنتين، أمام الكويت، والإمارات بنفس النتيجة "1-1"، قبل أن يتلقى الهزيمة في المواجهة الثالثة أمام الأردن بهدفين دون رد.

وقال حلمي طولان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأردن: "الكرة بها توفيق وعدم توفيق، الأردن سجلت 3 أهداف من 3 فرص، فيما أهدرنا نحن الفرص.. لقد صنعنا 7 فرص، وأهدرناها، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "اللاعبون قدموا ما عليهم في حدود الإمكانيات، وأشكر اثنين فقط دعموا هذا الفريق، الأول هو هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وإعلامي واحد، هو مدحت شلبي".

وتابع: "هذا الفريق وُلد يتيمًا بفعل فاعل، لا أتحجج، وأنا أتحمل المسئولية كاملة، ولكن ما أقوله حقيقة، وهذا المنتخب لم يجد من يدعمه بحق.. لم يدعمني أحد قبل أن آتي إلى قطر".

وأكمل: "قيل قبل أن نأتي بأن كأس العرب مباريات ودية.. 15 فريقًا قاموا بإيقاف الدوري، لكي يستعين كل منتخب بأفضل لاعبين، معادا الدوري المصري، بحجة أنها بطولة ودية".

وأتم حلمي طولان تصريحاته قائلًا: "أنا أتحمل المسئولية، ولكن هناك أمور من الضروري أن تُحسم بالنسبة للكرة المصرية".

الأردن
الأردن
أخبار إحصائيات
منتخب مصر منتخب الأردن حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

