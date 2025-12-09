المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نجم الأردن: منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمامنا.. ولا يوجد لدينا أساسي واحتياطي

رائد سمير

كتب - رائد سمير

07:46 م 09/12/2025
منتخب الأردن

منتخب الأردن - صورة أرشيفية

أكد علي علوان، نجم منتخب الأردن أن فريقه ليس لديه لاعبين أساسيين، وآخرين احتياطيين، مُشيرًا إلى أنه سيحاولون الابتعاد عن الغرور، بعد الفوز بجميع مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وتغلب منتخب الأردن على منتخب مصر الثاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب البيت، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال علي علوان في تصريحات لقناة دبي الرياضية: "لا نريد أن يأخذنا الغرور، حققنا العلامة الكاملة في هذه المجموعة، وهذا فضل من الله، وبمجهود اللاعبين والجهاز الفني، وجماهيرنا أيضًا".

وأضاف: "حظ أوفر لمنتخب مصر، الذي قدم مباراة كبيرة.. دخلنا المباراة ونحن في نفس التركيز الذي دخلنا به أول مباراتين، وسندخل المباريات المقبلة بنفس التركيز والوعي".

وتابع: "لا يوجد لدينا فريق أساسي وآخر احتياطي، فمن يلعب لديه نفس المستوى الذي يقدمه البدلاء، وإذا لم يكن لدى المدرب ثقة في البدلاء، لما أشركهم جميعًا في المباراة".

وأكمل: "جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن لديه ثقة في جميع اللاعبين، وإذا لم تكن لديه الثقة فيهم لما كان قام باستدعائهم.. والحمد لله اللاعبون كانوا رجالًا، وإن شاء الله نكون على قدر الثقة في المباريات المقبلة".

وأتم علي علوان تصريحاته قائلًا: "أشكر جماهير منتخب الأردن، نحن بدونهم لا نساوى شيئًا، ونتمنى تواجدهم في جميع المباريات، عندما نسعهم نلعب بإصرار وعزيمة بنسبة مليون في المئة".

الأردن
الأردن
أخبار إحصائيات
منتخب مصر منتخب الأردن حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg