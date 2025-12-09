أكد علي علوان، نجم منتخب الأردن أن فريقه ليس لديه لاعبين أساسيين، وآخرين احتياطيين، مُشيرًا إلى أنه سيحاولون الابتعاد عن الغرور، بعد الفوز بجميع مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وتغلب منتخب الأردن على منتخب مصر الثاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب البيت، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال علي علوان في تصريحات لقناة دبي الرياضية: "لا نريد أن يأخذنا الغرور، حققنا العلامة الكاملة في هذه المجموعة، وهذا فضل من الله، وبمجهود اللاعبين والجهاز الفني، وجماهيرنا أيضًا".

وأضاف: "حظ أوفر لمنتخب مصر، الذي قدم مباراة كبيرة.. دخلنا المباراة ونحن في نفس التركيز الذي دخلنا به أول مباراتين، وسندخل المباريات المقبلة بنفس التركيز والوعي".

وتابع: "لا يوجد لدينا فريق أساسي وآخر احتياطي، فمن يلعب لديه نفس المستوى الذي يقدمه البدلاء، وإذا لم يكن لدى المدرب ثقة في البدلاء، لما أشركهم جميعًا في المباراة".

وأكمل: "جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن لديه ثقة في جميع اللاعبين، وإذا لم تكن لديه الثقة فيهم لما كان قام باستدعائهم.. والحمد لله اللاعبون كانوا رجالًا، وإن شاء الله نكون على قدر الثقة في المباريات المقبلة".

وأتم علي علوان تصريحاته قائلًا: "أشكر جماهير منتخب الأردن، نحن بدونهم لا نساوى شيئًا، ونتمنى تواجدهم في جميع المباريات، عندما نسعهم نلعب بإصرار وعزيمة بنسبة مليون في المئة".