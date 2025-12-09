أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، عن المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب بعد نهاية جميع مباريات دور المجموعات.

وتلقى منتخب مصر هزيمة مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-0، من نظيره الأردني، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية في نسختها 2025 المقامة على الأراضي القطرية.

كما فاز المنتخب الإماراتي على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1، وفاز أيضا المنتخب الجزائري على العراق بنتيجة 2-0، وتلقى منتخب السودان الهزيمة من البحرين بنتيجة 3-1.

المنتخبات المتأهلة لربع النهائي

وتأهل إلى الدور ربع النهائي كلا من: "السعودية، فلسطين، الأردن، العراق، المغرب، سوريا، الجزائر، الإمارات".

8 منتخبات تودع كأس العرب

أما المنتخبات التي ودعت كأس العرب 2025 من دور المجموعات، جاءت 8 بواقع 4 من آسيا ومثلهم من أفريقيا وهم كالتالي:

المجموعة الأولى: تونس، قطر.

المجموعة الثانية: عمان، جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الكويت.

المجموعة الرابعة: البحرين، السودان.

يشار إلى أن منتخب مصر الذي حصل على 715 ألف دولار فقط نظير المشاركة، فقد فرصة الحصول على مليون و700 ألف دولار نظير التأهل لربع النهائي، أي أنه خسر 785 ألف دولار وذلك بعد خصم نسبة المشاركة.

وشهدت نسخة عام 2025 رفع قيمة الجوائز إلى مستوى غير مسبوق، حيث سيبلغ إجمالي الجوائز المالية في البطولة مبلغ 36.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 11 مليون دولار عن النسخة الماضية.