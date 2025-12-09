المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصر أبرزهم.. 8 منتخبات تودع كأس العرب 2025 من دور المجموعات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:14 م 09/12/2025
منتخب مصر في كأس العرب

منتخب مصر - صورة أرشيفية

أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، عن المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب بعد نهاية جميع مباريات دور المجموعات.

وتلقى منتخب مصر هزيمة مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-0، من نظيره الأردني، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية في نسختها 2025 المقامة على الأراضي القطرية.

كما فاز المنتخب الإماراتي على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1، وفاز أيضا المنتخب الجزائري على العراق بنتيجة 2-0، وتلقى منتخب السودان الهزيمة من البحرين بنتيجة 3-1.

للتعرف على جميع نتائج الجولة الثالثة اضغط هنا

المنتخبات المتأهلة لربع النهائي

وتأهل إلى الدور ربع النهائي كلا من: "السعودية، فلسطين، الأردن، العراق، المغرب، سوريا، الجزائر، الإمارات".

8 منتخبات تودع كأس العرب

أما المنتخبات التي ودعت كأس العرب 2025 من دور المجموعات، جاءت 8 بواقع 4 من آسيا ومثلهم من أفريقيا وهم كالتالي:

المجموعة الأولى: تونس، قطر.

المجموعة الثانية: عمان، جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الكويت.

المجموعة الرابعة: البحرين، السودان.

يشار إلى أن منتخب مصر الذي حصل على 715 ألف دولار فقط نظير المشاركة، فقد فرصة الحصول على مليون و700 ألف دولار نظير التأهل لربع النهائي، أي أنه خسر 785 ألف دولار وذلك بعد خصم نسبة المشاركة.

وشهدت نسخة عام 2025 رفع قيمة الجوائز إلى مستوى غير مسبوق، حيث سيبلغ إجمالي الجوائز المالية في البطولة مبلغ 36.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 11 مليون دولار عن النسخة الماضية.

مصر الثاني
مصر الثاني
أخبار إحصائيات
الجزائر منتخب مصر الكويت الإمارات المنتخبات التي ودعت كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg