أسدل الستار، اليوم الثلاثاء، على مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر، والتي شهدت مستويات جيدة للاعبين المحترفين في الدوري المصري.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبات التالية: "السعودية، فلسطين، الأردن، العراق، المغرب، سوريا، الجزائر، الإمارات".

بينما ودع البطولة من الدور الأول كلاً من: "تونس، قطر، عمان، جزر القمر، مصر، الكويت، البحرين، السودان".

وشهدت بطولة كأس العرب تألق لافت للاعبين العرب، المحترفين في الدوري المصري، حيث ظهر بعضهم بمستوىٍ مميز، وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

بينما أخفق البعض الآخر في مساعدة منتخب بلاده على التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب.

وشارك الخماسي، المغربي وليد الكرتي لاعب بيراميدز، التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي، التونسي سيف الجزيري، والفلسطيني عدي الدباغ والمغربي محمود بنتايك ثلاثى الزمالك.

إضافة إلى الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت، والفلسطيني خالد النبريصي لاعب الإسماعيلي.

وجاءت أرقام المحترفين في الدوري المصري ببطولة كأس العرب 2025، على النحو التالي..

محمد علي بن رمضان - تونس

سجل: 1 هدف.

قدم: 1 تمريرة حاسمة.

سيف الدين الجزيري - تونس

سجل: 0 أهداف.

قدم: 0 تمريرة حاسمة.

وليد الكرتي - المغرب

سجل: 0 أهداف.

قدم: 0 تمريرة حاسمة.

محمود بنتايك - المغرب

سجل: 0 أهداف.

قدم: 0 تمريرة حاسمة.

حامد حمدان - فلسطين

سجل: 1 هدف

قدم: 0 تمريرة حاسمة.

عدي الدباغ - فلسطين

سجل: 0 أهداف.

قدم: 0 تمريرة حاسمة.

خالد النبريصي - فلسطين

سجل: 0 أهداف.

قدم: 0 تمريرة حاسمة.