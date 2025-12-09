المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نجم الأهلي يتألق وبصمة فلسطينية.. ماذا قدم محترفو الدوري المصري في كأس العرب؟

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:07 م 09/12/2025
محمد بن رمضان

محمد علي بن رمضان

أسدل الستار، اليوم الثلاثاء، على مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر، والتي شهدت مستويات جيدة للاعبين المحترفين في الدوري المصري.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبات التالية: "السعودية، فلسطين، الأردن، العراق، المغرب، سوريا، الجزائر، الإمارات".

بينما ودع البطولة من الدور الأول كلاً من: "تونس، قطر، عمان، جزر القمر، مصر، الكويت، البحرين، السودان".

وشهدت بطولة كأس العرب تألق لافت للاعبين العرب، المحترفين في الدوري المصري، حيث ظهر بعضهم بمستوىٍ مميز، وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

بينما أخفق البعض الآخر في مساعدة منتخب بلاده على التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب.

وشارك الخماسي، المغربي وليد الكرتي لاعب بيراميدز، التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي، التونسي سيف الجزيري، والفلسطيني عدي الدباغ والمغربي محمود بنتايك ثلاثى الزمالك.

إضافة إلى الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت، والفلسطيني خالد النبريصي لاعب الإسماعيلي.

وجاءت أرقام المحترفين في الدوري المصري ببطولة كأس العرب 2025، على النحو التالي..

محمد علي بن رمضان - تونس

سجل: 1 هدف.

قدم: 1 تمريرة حاسمة.

سيف الدين الجزيري - تونس

سجل: 0 أهداف.

قدم: 0 تمريرة حاسمة.

وليد الكرتي - المغرب

سجل: 0 أهداف.

قدم: 0 تمريرة حاسمة.

محمود بنتايك - المغرب

سجل: 0 أهداف.

قدم: 0 تمريرة حاسمة.

حامد حمدان - فلسطين

سجل: 1 هدف

قدم: 0 تمريرة حاسمة.

عدي الدباغ - فلسطين

سجل: 0 أهداف.

قدم: 0 تمريرة حاسمة.

خالد النبريصي - فلسطين

سجل: 0 أهداف.

قدم: 0 تمريرة حاسمة.

الدوري المصري منتخب المغرب منتخب تونس منتخب فلسطين كأس العرب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg