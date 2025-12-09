أكد محسن صالح، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه على استعداد لتقديم استقالته من منصبه، بعد الهزيمة التي تلقاها منتخب مصر الثاني أمام الأردن بثلاثية نظيفة، في بطولة كأس العرب 2025.

وغادر منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، من دور المجموعات، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراتيه أمام الكويت، والأردن، قبل الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام الأردن.

وقال محسن صالح في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "لا أعرف من أين أبدأ، كرياضي مصري، وكلاعب مصري، وكمدرب مصري، وكمشجع مصري، فإن هزيمتنا أمام الأردن كانت مؤلمة، وتمس المشاعر، وتمس تاريخ الكرة المصرية".

وأضاف: "بغض النظر إن كان ذلك هو منتخب مصر الأول أو الثاني، أو أيًا كان المسمى، ولكن في هذا المعترك لا يجب أن تكون الهزيمة بهذا الشكل.. لقد خسرنا "كورة ونتيجة"، لم نقدم العرض، ولم نقدم النتيجة".

وتابع: "بالتالي، أعتذر بصفتي رياضي ومدرب مصري، وبصفتي عضو في اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، وأنا على استعداد لتقديم الاستقالة بالتشاور مع الزملاء، إن كان في ذلك رد فعل لما حدث".

وأكمل: "أحب أن أشير إلى نقطة مهمة قبل أن يشمل الاتهام الجميع.. اللجنة الفنية في اتحاد الكرة ليس من مهامها التدخل في منتخبات الصف الأول، وليس من مهامها التعامل مع منتخب مصر الأول، الذي يقوده حسام حسن، والمنتخب الثاني الذي يقوده، حلمي طولان".

وواصل: "اللجنة تكونت وكانت هناك أجهزة فنية تقود منتخبات قطاعات الناشئين، وعندما حاولنا إجراء التغيير وجدنا أن المنتخبات مقبلة على المشاركة في نهائيات البطولات، ومعها أجهزتها الفنية، لذا كان من الصعب إجراء التغيير، لذا، فضلنا تأجيل تطبيق المعايير لحين الانتهاء من المشوار بالنسبة لقطاعات الناشئين".

واستطرد: "أشير إلى الاستقالة، ولم أقدمها، ولكن إذا كانت الاستقالة ستريح البعض، فنحن مستعدون لتقديمها.. لا يعجبني ما يحدث، فهناك سلبيات، ولكن اللجنة الفنية ليست مسئولة عن المنتخب الأول أو الثاني".

وزاد: "اللجنة الفنية مسئولة عن قطاعات الناشئين، والأكاديميات، والكرة النسائية، والكرة الشاطئية، وكل ذلك.. لكن الآن، نحن نتحدث عن موقف يسيء لنا جميعًا".

وأتم محسن صالح تصريحاته قائلًا: "نحن لم نقم باختيار أسامة بينه مدربًا لمنتخب الشباب، أو نختار حلمي طولان مدربًا لمنتخب مصر الثاني.. نحن موجودون للتخطيط للمستقبل، وهناك أمور مُخطط لها للمستقبل".