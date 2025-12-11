المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طاقم تحكيم مصري يدير مباراة فلسطين والسعودية في كأس العرب

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

01:55 م 10/12/2025
أمين عمر

أمين عمر - صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم حكام مباراة منتخب فلسطين أمام السعودية، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

ويواجه منتخب فلسطين نظيره السعودية في السابعة والنصف مساء غدًا، الخميس، على ملعب لوسيل، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم مباراة منتخب فلسطين أمام السعودية لطاقم تحكيم مصري، يقوده، الحكم الدولي، أمين عمر، على أن يعاونه، محمود أبو الرجال، مساعد أول، وأحمد توفيق طلب، مساعد ثاني.

وسيكون الحكم النيوزيلندي، كامبل كيريك كاوانا، حكمًا رابعًا في مباراة الغد، فيما يكون مواطنه، إيزاك تريفيس حكمًا مساعدًا احتياطيًا، على أن يتواجد على تقنية الفيديو، الإنجليزي جاريد جيليت، ويساعده فيها التايلاندي، سيفاكورن بو أودوم.

وكان منتخب فلسطين قد صعد إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، متصدرًا للمجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، فيما تأهل منتخب السعودية بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط.

ويتأهل الفائز من مباراة منتخب فلسطين أمام السعودية إلى الدور نصف النهائي من كأس العرب 2025، حيث يواجه الفائز من مباراة الأردن أمام العراق.

مباراة السعودية القادمة
منتخب السعودية كأس العرب منتخب فلسطين أمين عمر

