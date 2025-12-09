يخضع كريم فؤاد، لاعب الأهلي، لفحص طبي جديد بعد العودة من قطر ونهاية مشوار منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب.

وكان كريم فؤاد قد تعرض لإصابة خلال تدريبات منتخب مصر الثاني أثناء تواجدها في قطر لخوض بطولة كأس العرب 2025.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأحمر، أكد أن كريم فؤاد سوف يخضع لفحص طبي جديد عقب العودة من قطر.

وأضاف أن الجهاز الطبي سيحدد برنامج العلاج الطبيعي للاعب والتأهيل الخاص بالفترة المقبلة، بناءً على فحص تطورات حالته، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الصليبي وجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في البطولة.

وخضع كريم فؤاد لتدريبات علاجية في قطر عقب الإصابة، فيما يبدأ استكمال فقرات العلاج الطبيعي على هامش تدريبات الفريق بداية من الغد.

ولعب كريم فؤاد في الموسم الحالي مع النادي الأهلي 4 مباريات بواقع 290 دقيقة، وذلك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

صاحب الـ 26 عاما قبل الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا كان قد عاد من فترة ابتعاد عن الملاعب طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وودع منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025 بعدما تلقى هزيمة من منتخب الأردن بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.