برجاء إدخال نص صحيح
يخضع لفحص طبي.. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أفشة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:09 م 10/12/2025
أفشة

محمد مجدي

كشف النادي الأهلي، عن الحالة الطبية للاعب الفريق محمد مجدي أفشة، ومدى جاهزيته للتواجد مع الفريق في قادم المناسبات، عقب إصابته خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب.

وتعرض محمد مجدي أفشة، للإصابة خلال مباراة منتخب مصر والأردن والتي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات كأس العرب، وانتهت بفوز النشامى بثلاثية نظيفة.

وودع منتخب مصر منافسات كأس العرب، بعد أن اكتفى بتعادلين أمام الكويت والإمارات، قبل الخسارة أمام الأردن في الجولة الأخيرة، التي نتج عنها الخروج المبكر من البطولة.

تفاصيل إصابة أفشة

أكد أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالأهلي، أن محمد مجدي أفشة اشتكى من آلام في عضلة السمانة، عقب مشاركته في مباراة منتخب مصر والأردن، ببطولة كأس العرب.

وأوضح طبيب الأهلي، أن أفشة سوف يخضع لفحص طبي على هامش مران الفريق غدًا، من أجل الاطمئنان على حالته، وتحديد برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل المناسب له.

في سياق متصل، قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة توروب، منحب راحة لمدة 5 أيام للرباعي محمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد، عقب مشاركتهم مع منتخب مصر في كأس العرب.

مصر (الثاني)
مصر (الثاني)
الأهلي الدوري المصري النادي الأهلي كأس الرابطة

