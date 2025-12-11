يسجل منتخب مصر الثاني حضوره ضمن السجلات الرقمية لبطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، رغم توديعه من دور المجموعات.

منتخب مصر اكتفى بالحصول على نقطتين فقط، حيث خسر في مباراته الأخيرة ضد الأردن، ليودع كأس العرب رسميًا من دور المجموعات.

منتخب مصر في كأس العرب

ورغم أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العرب، إشارة إلى أن مواجهات الدور ربع النهائي تُلعب الآن، لكن هناك ثمة رقمين سلبيين باسم منتخبنا.

الأولى تعود إلى إجمالي التسديدات خارج المرمى، التي وصلت حتى الآن إلى (224) لكل المنتخبات المشاركة، إلا أن منتخب مصر هو الأكثر بإجمالي (25).

بينما ثانيًا، هي إجمالي التسديدات من خارج منطقة الجزاء، التي إجمالًا حدثت (344) مرة لكل المنتخبات، لكن منتخب مصر بمفرده، مسجل باسمه (32) مرة كحد أقصى.

وكان منتخب المغرب أصبح أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العرب 2025، بعدما فاز على نظيره السوري (1-0)، بينما لا تزال هناك 3 مباريات متبقية لحساب الدور ربع النهائي، تقام على مدار اليوم وغد الجمعة.