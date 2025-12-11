أسهم الثنائي المغربي وليد الكرتي لاعب بيراميدز، ومحمود بنتايك لاعب الزمالك، في فوز منتخب المغرب على نظيره السوري مساء اليوم الخميس، ليحجز "أسود الأطلس" مقعدًا مستحقًا في نصف نهائي كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

ودخل وليد الكرتي اللقاء أساسيًا قبل أن يغادر في الدقيقة 67، بينما شارك بنتايك بديلًا في الدقيقة 68، ليقدم كلاهما حضورا جيدًا أسهم في قوة وسط ودفاع المنتخب خلال مواجهة انتهت بحسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، في انتظار الفائز من مواجهة الجزائر والإمارات.

ماذا قدم وليد الكرتي؟

قدم الكرتي أداءً نشيطًا في وسط الملعب خلال 67 دقيقة، وترك بصمة واضحة في صناعة اللعب وربط الخطوط، رغم غياب الأهداف أو التمريرات الحاسمة عنه.

وفيما يلي أبرز أرقام وليد الكرتي في المباراة:

الدقائق: 67 دقيقة

تسديدات: 2 (ولا واحدة على المرمى)

فرصة خطيرة مهدرة: 1

تمريرات صحيحة: 30 من 31 (دقة 97%)

تمريرات في نصف ملعب المنافس: 21/21 (100%)

لمسات: 48

افتكاك الكرة: 3 كرات مستردة

العرقلات: 4

المواجهات الأرضية: 8 (فاز في 4)

المواجهات الهوائية: 4 (فاز في 3)

تشتيتات: 2

خسارة الاستحواذ: 7 مرات

ماذا قدم محمود بنتايك؟

شارك بنتايك في الشوط الثاني، ونجح في تقديم مردود لافت خلال 22 دقيقة فقط، إذ منح إضافة دفاعية واضحة، وظهر بثبات في استخلاص الكرات مع دقة تمرير مثالية.

وفيما يلي أبرز أرقام محمود بنتايك في المباراة:

الدقائق: 22 دقيقة

فرصة كبيرة حصل عليها: 1

صناعة فرص: 1 تمريرة مفتاحية

تمريرات صحيحة: 14 من 14 (100%)

تمريرات في نصف ملعب المنافس: 9/9 (100%)

لمسات: 20

كرات مستردة: 2

العرقلات: 2 (إحداها ناجحة)

التدخلات: 1

المواجهات الأرضية: 3 (فاز في 2)

المواجهات الهوائية: 2

تشتيتات: 1