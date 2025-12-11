نجح منتخب السعودية في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعد فوز مثير على فلسطين بنتيجة 2-1، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة فلسطين ضد السعودية على ملعب لوسيل في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

تشكيل مباراة فلسطين ضد السعودية

دخل فلسطين المباراة بتشكيلة مكونة من: "رامي حمادة، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان، عميد محاجنة، عميد صوافطة، حامد حمدان، تامر صيام، عدي الدباغ ، زيد القنبر".

وجاء تشكيل السعودية كالتالي: "نواف العقيدي - نواف بوشل – حسان تمبكتي – وليد الأحمد – على مجرشي- ناصر الدوسرى – عبدالله الخيبرى – محمد كنو - سالم الدوسري – فراس البريكان – صالح أبو الشامات".

وكان الشوط الأول بين فلسطين والسعودية حذرًا للغاية، حيث لم يشهد العديد من الفرص.

وجاءت الخطورة الأولى في الدقيقة 10 بتسديدة سالم الدوسري ولكن كرته علت العارضة.

شوط أول سلبي

وفي الدقيقة 23 أرسلت فلسطين كرة عرضية خطيرة وكادت أن تخدع الحارس نواف العقيدي وتسكن الشباك ولكنه تصدى لها ببراعة.

وحاول حامد حمدان بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها علت العارضة في الدقيقة 28.

وأتيحت محاولة لصالح أبو الشامات لاعب السعودية بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس رامي حمادة تصدى لها ببراعة في الدقيقة 42.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فلسطين والسعودية.

البريكان يسجل والدباغ يتعادل

وجاء الشوط الثاني أكثر إثارة بعدما افتتح منتخب السعودية التسجيل في الدقيقة 58 من ضربة جزاء لفراس البريكان، لتصبح النتيجة 1-0.

ولم ينتظر المنتخب الفلسطيني كثيرًا حتى أدرك التعادل في الدقيقة 64 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء استلمها عدي الدباغ مهاجم الزمالك بمهارة وسدد بباطن القدم على يسار حارس السعودية إلى داخل الشباك، لتتحول النتيجة إلى 1-1.

وأهدر علي مجرشي هدفا للسعودية بعد كرة صاروخية في الدقيقة 70 من على حدود منطقة الجزاء ولكن اصطدمت في العارضة.

وشهدت الدقيقة 90+3 هدفا قاتلا لمحمد كنو لاعب السعودية ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

وجاءت الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي أكثر إثارة وسخونة بعد قيام الحكم أمين عمر باحتساب ضربة جزاء للسعودية في الدقيقة 90+6 ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

فلسطين والسعودية يذهبان إلى الأشواط الإضافية

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين فلسطين والسعودية.

شهدت الدقيقة 104 عرضية داخل منطقة الجزاء وقابلها وليد الأحمد لاعب السعودية برأسية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وجاء الهدف القاتل للسعودية في الدقيقة 115 بعدما أرسل سالم الدوسري عرضية رائعة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء حولها محمد كنو رأسية قوية على يمين حارس فلسطين إلى داخل الشباك، لتصبح النتيجة 2-1.

وانتهت أحداث المباراة التي امتدت إلى 120 دقيقة بفوز مثير للسعودية على فلسطين بهدفين مقابل هدف، ليعبر الأخضر إلى نصف نهائي كأس العرب 2025.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية في نصف نهائي كأس العرب مع الفائز من مباراة الأردن والعراق.