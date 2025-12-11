المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد 120 دقيقة مثيرة.. السعودية تنهي حلم فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:12 م 11/12/2025
فلسطين

فلسطين ضد السعودية

نجح منتخب السعودية في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعد فوز مثير على فلسطين بنتيجة 2-1، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة فلسطين ضد السعودية على ملعب لوسيل في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

تشكيل مباراة فلسطين ضد السعودية

دخل فلسطين المباراة بتشكيلة مكونة من: "رامي حمادة، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان، عميد محاجنة، عميد صوافطة، حامد حمدان، تامر صيام، عدي الدباغ ، زيد القنبر".

وجاء تشكيل السعودية كالتالي: "نواف العقيدي - نواف بوشل – حسان تمبكتي – وليد الأحمد – على مجرشي- ناصر الدوسرى – عبدالله الخيبرى – محمد كنو - سالم الدوسري – فراس البريكان – صالح أبو الشامات".

وكان الشوط الأول بين فلسطين والسعودية حذرًا للغاية، حيث لم يشهد العديد من الفرص.

وجاءت الخطورة الأولى في الدقيقة 10 بتسديدة سالم الدوسري ولكن كرته علت العارضة.

شوط أول سلبي

وفي الدقيقة 23 أرسلت فلسطين كرة عرضية خطيرة وكادت أن تخدع الحارس نواف العقيدي وتسكن الشباك ولكنه تصدى لها ببراعة.

وحاول حامد حمدان بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها علت العارضة في الدقيقة 28.

وأتيحت محاولة لصالح أبو الشامات لاعب السعودية بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس رامي حمادة تصدى لها ببراعة في الدقيقة 42.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فلسطين والسعودية.

البريكان يسجل والدباغ يتعادل

وجاء الشوط الثاني أكثر إثارة بعدما افتتح منتخب السعودية التسجيل في الدقيقة 58 من ضربة جزاء لفراس البريكان، لتصبح النتيجة 1-0.

ولم ينتظر المنتخب الفلسطيني كثيرًا حتى أدرك التعادل في الدقيقة 64 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء استلمها عدي الدباغ مهاجم الزمالك بمهارة وسدد بباطن القدم على يسار حارس السعودية إلى داخل الشباك، لتتحول النتيجة إلى 1-1.

وأهدر علي مجرشي هدفا للسعودية بعد كرة صاروخية في الدقيقة 70 من على حدود منطقة الجزاء ولكن اصطدمت في العارضة.

وشهدت الدقيقة 90+3 هدفا قاتلا لمحمد كنو لاعب السعودية ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

وجاءت الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي أكثر إثارة وسخونة بعد قيام الحكم أمين عمر باحتساب ضربة جزاء للسعودية في الدقيقة 90+6 ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

فلسطين والسعودية يذهبان إلى الأشواط الإضافية

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين فلسطين والسعودية.

شهدت الدقيقة 104 عرضية داخل منطقة الجزاء وقابلها وليد الأحمد لاعب السعودية برأسية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وجاء الهدف القاتل للسعودية في الدقيقة 115 بعدما أرسل سالم الدوسري عرضية رائعة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء حولها محمد كنو رأسية قوية على يمين حارس فلسطين إلى داخل الشباك، لتصبح النتيجة 2-1.

وانتهت أحداث المباراة التي امتدت إلى 120 دقيقة بفوز مثير للسعودية على فلسطين بهدفين مقابل هدف، ليعبر الأخضر إلى نصف نهائي كأس العرب 2025.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية في نصف نهائي كأس العرب مع الفائز من مباراة الأردن والعراق.

منتخب فلسطين حامد حمدان عدي الدباغ مباراة فلسطين والسعودية فلسطين والسعودية فلسطين ضد السعودية palestine vs saudi arabia نتيجه مباراه السعوديه وفلسطين مباريات كأس العرب اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg