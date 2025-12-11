المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عدي الدباغ: كنا أفضل من السعودية.. وقلة التركيز سبب الهدف القاتل

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:46 م 11/12/2025
عدي الدباغ

عدي الدباغ - منتخب فلسطين

علق عدي الدباغ مهاجم الزمالك ومنتخب فلسطين على وداع بطولة كأس العرب 2025 بعد الخسارة أمام السعودية، مساء اليوم الخميس.

وتأهلت السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على فلسطين بنتيجة 2-1.

بعد 120 دقيقة مثيرة.. السعودية تنهي حلم فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

وقال الدباغ في تصريحات عبر قناة الكاس القطرية: "هارد لك لمنتخب فلسطين ومبروك للسعوديين".

وأضاف: "دخلنا المباراة بهدف الفوز ولكن للأسف تلقينا هدفا ولكن لم نستسلم وكملنا بنفس العزيمة ونجحنا في التعادل وكنا في أوقات كثيرة أفضل من المنتخب السعودي".

وأكمل: "تفاصيل صغيرة صنعت الفارق في الدقائق الأخيرة لصالح السعودية وقلة تركيز من اللاعبين جعلتنا نستقبل الهدف الثاني".

وتابع: "لعبنا طوال البطولة ضد منتخبات مونديالية وينتظرهم كأس العالم، والقادم إن شاء الله سيكون أفضل".

وأتم: "التعب وقلة التركيز وراء عدم تسجيل هدف ثانٍ والحمد لله على ما حققناه".

 

السعودية فلسطين كأس العرب عدي الدباغ فلسطين ضد السعودية مباراة فلسطين والسعودية

