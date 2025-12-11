فيديو قد يعجبك
الإحصائياتجميع الإحصائيات
43
عدد المباريات33
صانع الأهداف
هداف البطولة
بقيادة صلاح ومرموش.. قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
لقاء سري في لندن.. ذا صن: صلاح يجتمع بصديقه هندرسون لبحث مستقبله بعد أزمة ليفربول
يلا كورة يكشف.. الأهلي يفاوض داري للدخول ضمن صفقة بلعمري بشروط خاصة
160 دقيقة في بريميرليج.. حكاية موهبة وولفرهامبتون التي تنتظر مصر بأمم أفريقيا
ممدوح عيد: نتشرف بتمثيل مصر في إنتركونتيننتال.. ومسؤوليتنا إسعاد الجماهير (فيديو)
مجانا
125,000,000
مجانا
غير معلنة
غير معلنة
