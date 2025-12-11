كانت ليلة قاسية بالنسبة للمدرب إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين ليس فقط بسبب وداع بطولة كأس العرب أمام السعودية ولكن لوفاة ابنة عمه في غزة.

وانتهى حلم المنتخب الفلسطيني في كأس العرب 2025 بعد الخسارة أمام السعودية بنتيجة 2-1 في دور ربع النهائي.

بعد 120 دقيقة مثيرة.. السعودية تنهي حلم فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

وقال أبو جزر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي بعد مباراة السعودية: "عشنا لحظة لا تنسى بسبب الفيديوهات التي وصلتنا من الخيام في غزة، خلال بطولة كأس العرب، كانت تلك لحظة فخر بأننا صنعنا الفرحة".

وأضاف: "اليوم تلقيت فيديوهات من المخيمات في ظل هطول الأمطار، وكانت حالتنا صعبة جدًا، وتلقيت نبأ وفاة ابنة عمي بسبب البرد، وكانت حالتنا المعنوية صعبة للغاية".