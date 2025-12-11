المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب فلسطين بعد مباراة السعودية: توفت ابنة عمي في غزة بسبب الطقس

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:18 م 11/12/2025 تعديل في 11:23 م
مدرب فلسطين

إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين

كانت ليلة قاسية بالنسبة للمدرب إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين ليس فقط بسبب وداع بطولة كأس العرب أمام السعودية ولكن لوفاة ابنة عمه في غزة.

وانتهى حلم المنتخب الفلسطيني في كأس العرب 2025 بعد الخسارة أمام السعودية بنتيجة 2-1 في دور ربع النهائي.

بعد 120 دقيقة مثيرة.. السعودية تنهي حلم فلسطين وتتأهل لنصف نهائي كأس العرب

وقال أبو جزر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي بعد مباراة السعودية: "عشنا لحظة لا تنسى بسبب الفيديوهات التي وصلتنا من الخيام في غزة، خلال بطولة كأس العرب، كانت تلك لحظة فخر بأننا صنعنا الفرحة".

وأضاف: "اليوم تلقيت فيديوهات من المخيمات في ظل هطول الأمطار، وكانت حالتنا صعبة جدًا، وتلقيت نبأ وفاة ابنة عمي بسبب البرد، وكانت حالتنا المعنوية صعبة للغاية".

وأكمل: "أهم مكسب كان في هذه البطولة أننا صنعنا منتخبا له شخصية ومنتخبا قويا وهذه أحد أهم مكاسب بطولة كأس العرب، لم يكن لدينا دوري في آخر 3 مواسم، كذلك البطولة لم تكن في أيام الفيفا ووجدنا صعوبة في توفير اللاعبين".

 

 

 

منتخب فلسطين حامد حمدان عدي الدباغ مباريات كأس العرب اليوم مباراة فلسطين والسعودية فلسطين والسعودية فلسطين ضد السعودية palestine vs saudi arabia نتيجه مباراه السعوديه وفلسطين

