يشهد اليوم الجمعة 12 ديسمبر إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة.

كما تقام مباراتين في كأس العرب، في الدور ربع النهائي، حيث يلعب منتخب الأردن أمام العراق، والجزائر أمام الإمارات.

وتقتتح منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني، مساء اليوم، حيث يلعب ريال سوسيداد أمام برشلونة.

ومن المحتمل أن يظهر مصطفى محمد، مع فريق نانت أمام أنجيه في افتتاح الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي.

وإليكم أبرز المباريات

كأس رابطة الأندية

الأهلي - إنبي - الساعة 8 مساءً - أون سبورت1

كأس العرب

الأردن - العراق - الساعة 4:30 مساءً - بي إن سبورتس المفتوحة

الجزائر - الإمارات - الساعة 7:30 مساءً - بي إن سبورتس المفتوحة

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد - جيرونا - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3

الدوري الفرنسي

أنجيه - نانت - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD4