كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

1 1
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

1 0
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

1 0
22:00
جيرونا

جيرونا

مواعيد مباريات اليوم.. الأهلي وإنبي.. كأس العرب.. وظهور محتمل لـ مصطفى محمد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:40 ص 12/12/2025
الأهلي وإنبي

الأهلي وإنبي

يشهد اليوم الجمعة 12 ديسمبر إقامة بعض المباريات الهامة في مختلف البطولات والمسابقات، والتي يأتي على رأسها مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس الرابطة.

كما تقام مباراتين في كأس العرب، في الدور ربع النهائي، حيث يلعب منتخب الأردن أمام العراق، والجزائر أمام الإمارات.

وتقتتح منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني، مساء اليوم، حيث يلعب ريال سوسيداد أمام برشلونة.

ومن المحتمل أن يظهر مصطفى محمد، مع فريق نانت أمام أنجيه في افتتاح الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي.

طالع جدول المباريات من هنا

وإليكم أبرز المباريات

كأس رابطة الأندية

الأهلي - إنبي - الساعة 8 مساءً - أون سبورت1

كأس العرب

الأردن - العراق - الساعة 4:30 مساءً - بي إن سبورتس المفتوحة

الجزائر - الإمارات - الساعة 7:30 مساءً - بي إن سبورتس المفتوحة

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد - جيرونا - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3

الدوري الفرنسي

أنجيه - نانت - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD4

 

