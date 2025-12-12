قدم محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الثاني، اعتذارًا بعد الخروج من بطولة كأس العرب 2025.

وودع منتخب مصر الثاني، بطولة كأس العرب من دور المجموعات.

وكتب أفشة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "قبل أي كلام يتقال لازم يكون أوله جملة واحدة فقط، آسف جدا جدا مهما حصل، ومهما اتقال اسم مصر كبير، وكان في أفضل من كده".

وأضاف: "أنا عن نفسي بعتذر وحزين جدا، ومش بهرب من أي مسؤولية"

وتابع: "اللعب باسم منتخب مصر، مينفعش فيه الأداء اللي حصل، ومفيش تبرير ولا كلام أكثر من كلمة آسف جدًا".

وأتم: " كان لازم أفضل من كده، حقكم بصراحة، آسف مرة واحدة مش كفاية، آسف مليون مرة".

وفشل منتخب مصر في تحقيق أي فوز خلال دور المجموعات، حيث تعادل في مباراتين وخسر في واحدة.

وخسر منتخب مصر بثلاثية دون رد أمام الأردن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.