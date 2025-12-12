المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

1 1
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

1 0
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

1 0
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أفشة: لا يوجد مبرر لما حدث مع منتخب مصر.. ولا أهرب من المسؤولية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:20 م 12/12/2025
أفشة

أفشة

قدم محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الثاني، اعتذارًا بعد الخروج من بطولة كأس العرب 2025.

وودع منتخب مصر الثاني، بطولة كأس العرب من دور المجموعات.

وكتب أفشة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "قبل أي كلام يتقال لازم يكون أوله جملة واحدة فقط، آسف جدا جدا مهما حصل، ومهما اتقال اسم مصر كبير، وكان في أفضل من كده".

 وأضاف: "أنا عن نفسي بعتذر وحزين جدا، ومش بهرب من أي مسؤولية"

وتابع: "اللعب باسم منتخب مصر، مينفعش فيه الأداء اللي حصل، ومفيش تبرير ولا كلام أكثر من كلمة آسف جدًا".

وأتم: " كان لازم أفضل من كده، حقكم بصراحة، آسف مرة واحدة مش كفاية، آسف مليون مرة".

وفشل منتخب مصر في تحقيق أي فوز خلال دور المجموعات، حيث تعادل في مباراتين وخسر في واحدة.

وخسر منتخب مصر بثلاثية دون رد أمام الأردن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

 

منتخب مصر كأس العرب أفشة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg