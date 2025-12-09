المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إسلام عيسى: لم تحدث مشكلة بشأن ركلة الجزاء ضد الكويت.. وسافرنا لقطر بمحلل أداء

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:38 ص 14/12/2025
إسلام عيسى

إسلام عيسى - لاعب منتخب مصر الثاني

نفى إسلام عيسى، لاعب سيراميكا كليوباترا، وجود أي أزمات بشأن ركلة الجزاء التي أثارت الجدل في مباراة منتخب مصر الثاني ضد الكويت في كأس العرب.

وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة من نظيره الأردن في ختام مباريات دور المجموعات مما أدى إلى توديع الفراعنة البطولة من الدور الأول.

وفي مباراة الكويت التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الأولى، احتسبت ركلتي جزاء لمنتخب مصر أهدر عمرو السولية الأولى، وفي الثانية تعادل بها محمد مجدي أفشة وانتهت بالمباراة بالتعادل 1-1.

وقال إسلام عيسى عبر قناة أون: "لم تحدث أي أزمة بشأن ركلة الجزاء ضد منتخب الكويت في كأس العرب، المدير الفني وضع ترتيبًا لمسددي ركلات الترجيح ووارد أن يكون المسدد الأول ليس في حالته الطبيعية".

وأضاف: "ضربة الجزاء الأولى لم يحدث فيها أي نقاش، أما ضربة الجزاء الثانية عمرو السولية استحوذ على الكرة وسألته هل ستسدد؟ قال لي: (لا)، وبالتالي ترك الكرة لمحمد مجدي أفشة وسجلها في الشباك".

أما سبب الهزيمة من منتخب الأردن.. قال: "منتخب الأردن كان قويًا جدًا، وذاكرناه قبل المباراة في كأس العرب، ولكن مستوانا لم يكن جيدًا وتعتبر هذه أقل مباراة لعبناها في البطولة، ومن الوارد أن يكون ذلك بسبب الضغط الموجود علينا من أجل تحقيق الفوز لحسم التأهل".

قبل أن ينهي: "سافرنا إلى قطر لخوض بطولة كأس العرب 2025 بمحلل أداء وحصلنا على الفيديوهات الخاصة بالمنافسين منه".

