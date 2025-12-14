المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب فلسطين: نشكر الأهلي على مساعدتنا.. وحامد حمدان اقترب من ناديه الجديد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:56 ص 14/12/2025
إيهاب أبو جزر

إيهاب أبو جزر

أكد إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، أن حامد حمدان لاعب نادي بتروجيت، اقترب من الانتقال إلى نادٍ جديد. 

وودع منتخب فلسطين بطولة كأس العرب من الدور ربع النهائي بعد الخسارة 2-1 أمام السعودية.

وقال إيهاب أبو جزر عبر قناة النهار: "حامد حمدان في اللمسات الأخيرة من انتقاله إلى ناديه الجديد".

وأضاف: "منتخب فلسطين من الأشياء القليلة التي تفرح شعبنا، كل مباراة نخوضها تعتبر فرصة بالنسبة لنا، لنعبر عن شعبنا وقضيتنا، ونحن شعب مبدع ويحب الحياة، ولدينا كفاءات كبيرة".

وتابع: "وسام أبو علي من أفضل المهاجمين العرب في الوقت الحالي، والأهلي منذ عماد متعب لم يتعاقد مع مهاجم قوي مثل وسام أبو علي".

وواصل: "وأيضًا عدي الدباغ هو الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين ويتواجد مع نادي الزمالك في الوقت الحالي".

وأوضح: "عندما خضنا مباراتين أمام إقليم الباسك وكتالونيا، رأينا اختلاف كبير في القضية، الأمر تحول من تعاطف إلى تأييد للقضية الفلسطينية، وهذه الأشياء تجعلنا نفتخر بأننا لاعبين كرة قدم".

وأردف: "أنصح اللاعبين دائمًا إلى الاتجاه الذي يكون فيه مصلحة للاعب، وفي النهاية القرار النهائي للاعب".

وشدد: "نواجه صعوبات كبيرة في ممارسة النشاط الرياضي، لدينا لاعبين في منتخب فلسطين بدون نادٍ منذ سنتين، ولاعبون لم يروا أهاليهم، لكننا نحاول تذليل كل الصعاب".

وكشف: "كنا نبحث عن معد بدني قبل بطولة كأس العرب، وتواصلنا مع طه نوح المعد البدني بالنادي الأهلي، والاتحاد الفلسطيني تواصل مع النادي ولم يتردد واستجاب لطلبنا، وأتوجه بالشكر إلى النادي الأهلي باسم الاتحاد الفلسطيني".

وأتم: "لا يوجد لدينا لائحة مالية في المنتخب، كل شيء نفعله يكون من أجل نشيد بلدنا، وغزة الأبية والقدس، نحن نفعل المستحيل من أجل شعبنا".

 

 

 

فلسطين
فلسطين
أخبار إحصائيات
الأهلي فلسطين كأس العرب وسام أبو علي حامد حمدان إيهاب أبو جزر

