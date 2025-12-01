كشف النادي الأهلي مستجدات إصابة أشرف بنشرقي، نجم الفريق الأول، والتي تعرض لها قبل عدة أسابيع.

وكان أشرف بنشرقي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، لحساب منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إن هناك تنسيقا كاملًا وتواصلًا مستمرًّا مع الجهاز الطبي لمنتخب المغرب، المشارك في بطولة كأس العرب، لمتابعة حالة أشرف بن شرقي لاعب الفريق.

وأوضح في تصريحات رسمية أن بنشرقي يؤدي جلسات العلاج الطبيعي بانتظام، ويتقدم في برنامج العلاج الذي وضع له عقب إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في عدم مشاركته ببطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، التي تجمع الفريقين مساء بعد غدٍ الجمعة، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وكان النادي الأهلي قد تلقى الهزيمة بهدف نظيف أمام إنبي، في أولى جولات بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم، والتي أُقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب السلام.

ومن المُقرر أن يواجه منتخب المغرب الثاني نظيره الأردن في السادسة مساء غدًا، الخميس، على ملعب لوسيل، لحساب الدور النهائي من بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.