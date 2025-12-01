المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأهلي: نتابع موقف بن شرقي في المغرب.. واللاعب في تحسن مستمر

رائد سمير

كتب - رائد سمير

05:19 م 17/12/2025
أشرف بنشرقي

أشرف بنشرقي - صورة أرشيفية

كشف النادي الأهلي مستجدات إصابة أشرف بنشرقي، نجم الفريق الأول، والتي تعرض لها قبل عدة أسابيع.

وكان أشرف بنشرقي قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، لحساب منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إن هناك تنسيقا كاملًا وتواصلًا مستمرًّا مع الجهاز الطبي لمنتخب المغرب، المشارك في بطولة كأس العرب، لمتابعة حالة أشرف بن شرقي لاعب الفريق.

وأوضح في تصريحات رسمية أن بنشرقي يؤدي جلسات العلاج الطبيعي بانتظام، ويتقدم في برنامج العلاج الذي وضع له عقب إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وتسببت في عدم مشاركته ببطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، التي تجمع الفريقين مساء بعد غدٍ الجمعة، في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وكان النادي الأهلي قد تلقى الهزيمة بهدف نظيف أمام إنبي، في أولى جولات بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم، والتي أُقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب السلام.

ومن المُقرر أن يواجه منتخب المغرب الثاني نظيره الأردن في السادسة مساء غدًا، الخميس، على ملعب لوسيل، لحساب الدور النهائي من بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

مباراة المغرب (الثاني) القادمة
الأهلي منتخب الأردن منتخب المغرب كأس العرب أشرف بنشرقي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg