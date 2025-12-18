أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب الثاني بقيادة طارق السكتيوي، والجهاز الفني للأردن بقيادة جمال السلامي، تشكيل المنتخبين لنهائي بطولة كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخب المغرب الثاني مع الأردن، على ملعب لوسيل، في نهائي بطولة كأس العرب.

وكان المنتخب المغربي قد وصل إلى النهائي بعد إقصاء نظيره الإماراتي من المربع الذهبي، بينما تغلب منتخب الأردن على السعودية.

ويسعى منتخب المغرب لحصد لقبه الثاني في البطولة، بعد تتويجه سابقا عام 2012، فيما يأمل "النشامى" في حصد اللقب الأول.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

"مهدي بن عبيد، محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، حمزة الموساوي، أنس باش، محمد ربيع حريمات، أسامة طنان، كريم البركاوي، وليد أزارو، أمين زحزوح".

على مقاعد البدلاء يتواجد كلا من: " منير شويعر، صلاح الدين شهاب، رشيد غانمي، محمود بنتايك، عبد الرزاق حمد الله، وليد الكرتي، مروان لودني، أشرف المهديوي".

بينما جاء تشكيل الأردن كالتالي:

"يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام الذهب، عصام السميري، عامر جاموس، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمد أبو زريق، محمود مرضي، علي علوان".

نور بني عطية، مالك شلبية، هادي الحوراني، سليم عبيد، علي حجبي، محمد أبو حشيش، أدهم القريشي، إبراهيم سعادة، رجائي عابد، أحمد عرسان، عودة الفاخوري".