كأس العرب
الأردن

الأردن

0 1
18:00
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية
البنك الاهلي

البنك الاهلي

0 1
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:00
ميلان

ميلان

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
13:00
الإمارات

الإمارات

دوري المؤتمر الأوروبي
لويزان سبورت

لويزان سبورت

- -
22:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الكرتي وبنتايك بين البدلاء.. تشكيل قمة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:26 م 18/12/2025 تعديل في 05:35 م
المغرب

منتخب المغرب - صورة أرشيفية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب المغرب الثاني بقيادة طارق السكتيوي، والجهاز الفني للأردن بقيادة جمال السلامي، تشكيل المنتخبين لنهائي بطولة كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخب المغرب الثاني مع الأردن، على ملعب لوسيل، في نهائي بطولة كأس العرب.

وكان المنتخب المغربي قد وصل إلى النهائي بعد إقصاء نظيره الإماراتي من المربع الذهبي، بينما تغلب منتخب الأردن على السعودية.

ويسعى منتخب المغرب لحصد لقبه الثاني في البطولة، بعد تتويجه سابقا عام 2012، فيما يأمل "النشامى" في حصد اللقب الأول.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

"مهدي بن عبيد، محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، حمزة الموساوي، أنس باش، محمد ربيع حريمات، أسامة طنان، كريم البركاوي، وليد أزارو، أمين زحزوح".

على مقاعد البدلاء يتواجد كلا من: " منير شويعر، صلاح الدين شهاب، رشيد غانمي، محمود بنتايك، عبد الرزاق حمد الله، وليد الكرتي، مروان لودني، أشرف المهديوي".

بينما جاء تشكيل الأردن كالتالي:

"يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام الذهب، عصام السميري، عامر جاموس، نزار الرشدان، مهند أبو طه، محمد أبو زريق، محمود مرضي، علي علوان".

نور بني عطية، مالك شلبية، هادي الحوراني، سليم عبيد، علي حجبي، محمد أبو حشيش، أدهم القريشي، إبراهيم سعادة، رجائي عابد، أحمد عرسان، عودة الفاخوري".

المغرب الأردن وليد الكرتي كأس العرب 2025

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الأردن

الأردن

0 1
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

2

خطأ لصالح المغرب في وسط الملعب ضد عامر جاموس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
