رأسية علوان تمنح الأردن هدف التعادل أمام المغرب في نهائي كأس العرب

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:23 م 18/12/2025 تعديل في 07:38 م
منتخب الأردن

علي علوان نجم المنتخب المغربي

تمكن المنتخب الأردني من إدراك هدف التعادل أمام منتخب المغرب في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل، في مواجهة مثيرة شهدت العديد من اللقطات المميزة.

الأردن يدرك التعادل أمام المغرب في نهائي كأس العرب

وجاء هدف الأردن في الدقيقة 48، بعد دقيقتين فقط من انطلاق الشوط الثاني، عبر رأسية قوية من علي علوان بعد عرضية رائعة من مهند أبو طه، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وكان منتخب المغرب قد افتتح التسجيل مبكراً، في الدقيقة الرابعة، عندما سدد أسامة طناني الكرة من قبل منتصف الملعب بطريقة مذهلة لتسكن شباك الأردن، في هدف عالمي منح فريقه الأفضلية المبكرة.

وشهدت المباراة إصابة حارس الأردن يزيد أبو ليلى، الذي اضطر للجلوس على أرض الملعب لفترة طويلة بعد تعرضه للإصابة، قبل استكمال اللعب.

وصول المغرب إلى النهائي جاء بعد إقصاء الإمارات من نصف النهائي، بينما تأهل الأردن بعد الفوز على السعودية، ليكون النهائي هو الأول في تاريخ "النشامى".

ويأمل المنتخب المغربي في حصد لقبه الثاني في تاريخ كأس العرب بعد نسخة 2012، بينما يسعى الأردن لتحقيق اللقب الأول في تاريخه، وسط مشاركة لاعبين بارزين على مقاعد البدلاء مثل وليد الكرتي لاعب بيراميدز ومحمود بنتايك لاعب الزمالك.

منتخب الأردن منتخب المغرب كأس العرب علي علوان المغرب ضد الأردن

مباشر
الأردن

الأردن

2 2
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

87

ركنية لصالح المغرب أرسلت داخل منطقة الجزاء واصطدمت في أحد لاعبي الأردن ثم وصلت عند عبد الرزاق حمدلله اصطدمت وقام بتسجيلها في المرمى لكن الحكم لغاها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
