أكد حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، الذي شارك في كأس العرب 2025، التي أُقيمت في قطر، أن الفراعنة لم يشاركوا في البطولة للمنافسة على اللقب.

وكان منتخب مصر الثاني قد غادر بطولة كأس العرب 2025 من دور المجموعات، بعد التعادل أمام الكويت، والإمارات، بهدف لمثله، قبل الهزيمة أمام الأردن بثلاثية نظيفة.

وقال حلمي طولان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر وان: "أنا لست بعيدًا عن مجال التدريب، وأنا قبلت مهمة تدريب منتخب مصر الثاني كي أحل أزمة، ولم يطالبني أحد بالمنافسة في بطولة كأس العرب، ذهبنا من أجل المشاركة فقط".

وأضاف: "البعض قال لأحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني لماذا حلمي طولان يعرب عن غضبه في الشاشات؟ فهل نحن ذاهبون للمنافسة؟ كان يجب أن يُقال ذلك في الإعلام.. وأنا كنت أريد تجنيب توقيع العقوبات على مصر".

وتابع: "أردت ضم مساعدين معي لا يكلفون اتحاد الكرة أي أموال.. فأحمد حسن لم يحصل على أموال، ولكن عصام الحضري تم تحديد له راتب، فهو يعمل في اتحاد الكرة، ومحلل الأداء أيضًا".

وأكمل: "رابطة الأندية تعمدت الضرر بمنتخب مصر، وأضرت البلد، وهي المسئول الأول عما حدث لمنتخب مصر الثاني في كأس العرب".

وعن أزمة محلل الأداء، قال طولان: "كان هناك محلل أداء يريد السفر معنا، لقد تواجد مع أسامة نبيه، وأحمد الكاس، وأنا رفضت تواجده، لأسباب تخصني، لأن أسلوب العمل لا يعجبني.. هذا الشخص هو محمود فايز".

وواصل: "كان هناك موقف في اتحاد الكرة بشأن محللين الأداء، وأنا استقدمت شابًا، ثم أجريت له الاختبارات، لكن "محمود فايز" قام بإبعاده، وهذه ليست سلطاته، في موقف لم يعجبني، لذا قررت إبعاده عن الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني، واستقدمت هذا الشاب للتواجد معي".

وأتم حلمي طولان تصريحاته قائلًا: "لقد كنت محللًا الأداء من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإحدى البطولات في التسعينات من قبل.. كنت أحتاج بالتأكيد لمحلل أداء، لكنني أعرف مهام هذه المهمة".