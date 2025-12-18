أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر في كأس العرب، أنه يشعر بالفخر والفائدة الكبيرة من فترة عمله مع الجهاز الفني واللاعبين، مشيراً إلى أن التعامل كان احترافيًا ومليئًا بالتعاون.

أحمد حسن يكشف كواليس العمل مع الجهاز الفني واللاعبين في كأس العرب

وقال حسن في تصريحات لقناة "mbc مصر": "منذ اليوم الأول، تعاملت مع اللاعبين كأخوات، لأنني قريب منهم في السن، وكنا جميعًا نعمل بروح الفريق الواحد، كابتن حلمي طولان كان يعطي التعليمات بشكل مباشر، وأنا وعصام الحضري كنا ننقلها للاعبين، ولا صحة لما قيل بأننا كنا نعطي تعليمات من أنفسنا".

وأضاف أحمد حسن أن الهدف كان دائمًا هو دعم الفريق وتطوير اللاعبين: "من أول يوم اتفقنا أنا والكابتن حلمي ألا نتقاضى أي أموال مقابل مهمتنا مع المنتخب، نحن نقلل من بعض ولا نكبر بعض، ونعمل دائمًا لمصلحة المنتخب".

وتطرق إلى الشائعات التي طالت الفريق أثناء البطولة: "هناك لجان إلكترونية معروفة من يدفع لهم الأموال للهجوم علينا، وبعض مقدمي البرامج يريدون خلق تريندات عن طريق أخبار لم تحدث، ولم يحدث أن أي لاعب كان يسهر خلال بطولة كأس العرب".

وأشاد بالعمل الكبير لعصام الحضري: "الحضري لديه ضمير في العمل ويهتم بواجبه بشكل غير عادي، وكان يجب أن يركز الإعلام على جهوده بدلاً من الانتقاد".

واختتم حديثه بالإشارة إلى تجربة الجهاز الفني: "كابتن حلمي طوال 30 عامًا يحرص على إشراك كل أعضاء الجهاز الفني في القرارات، وأنا استفدت كثيرًا من هذه التجربة، ولدينا تاريخ كبير سيظل يتحدث عن إنجازاتنا، شاء من شاء وأبى من أبى".