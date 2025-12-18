حلمي طولان: أعتذر للجماهير.. لكن واجهنا تعنت من الرابطة

وجه حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني في كأس العرب، اعتذارًا للجماهير على نتائج الفراعنة في البطولة، مشيرًا إلى أنه واجه تعنت من جانب إدارة رابطة الأندية تسبب في عدم استدعاء لاعبي بيراميدز للبطولة.

وقال حلمي طولان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "أقدم الاعتذار للجماهير المصرية هنا أو في قطر على النتائج، وكنت أتمنى تقديم أفضل من ذلك، وعند تكوين هذا المنتخب لم أسعى لتدريب هذا المنتخب ولم أفكر في الأمر من الأساس".

وتابع: "علاء نبيل المدير الفني للاتحاد طرح اسمي لتدريب المنتخب في أحد الاجتماعات أمام اللجنة الفنية، ثم في اجتماع آخر بعد 10 أيام لاختيار المدير الفني، واخترنا اسمين: حسام البدري وطلعت يوسف ثم أخبرنا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، لكنه قال أن رأيه أن حلمي طولان هو من يتولى المسؤولية قبل أن يعود للجنة الفنية، لأنه ليس من المنطقي جلب مدرب لمدة 3 أشهر فقط".

وأكمل: "طلبت العمل بدون مقابل لأن هذا تكليف، وكونت الجهاز الفني، أحمد حسن وهو كادر إداري محترم للغاية، واخترت الجهاز بالكامل بدون أي تدخل حتى محلل الأداء، واللجنة الفنية وافقت على اختياري، ولا أعرف لماذا ظهر محسن صالح وقال غير ذلك، لماذا هذا التلون؟".

وواصل: "استدعيت مجموعة من اللاعبين بينهم 7 من بيراميدز، هم: أحمد الشناوي، محمود جاد، أحمد سامي، كريم حافظ، محمود زلاكة، مروان حمدي وأحمد عاطف قطة، لعبت 6 مباريات في 24 يومًا خلال المعسكرات الثلاثة".

وأوضح: "منحت برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب لرئيس الاتحاد هاني أبو ريدة، والجماهير كانت سعيدة بالأداء وهذا رفع سقف طموحي وطموح اللاعبين، وفوجئت بوضع مباراتين في الدوري المصري الممتاز خلال تلك الفترة، مما يعني أننا لن نستطيع ضم لاعبي بيراميدز، ووزير الرياضة اتصل بي وأخبرني أنه غاضب من تصريحاتي أنني أتسول ملاعب، كل ملعب يطلب الحصول على إيجار معين".

وأضاف: "كان هناك تعنت واضح من الرابطة، لأسباب لا أعرفها، ربما تكون شخصية، وأنا غير معجب بأسلوب إدارة أحمد دياب للرابطة، لا أريد شخص (قفز بالباراشوت) لتولي هذا المنصب".

وزاد: "تحدثنا مع إدارة نادي بيراميدز والجهاز الفني، واتفقنا على أنني سأضم 4 لاعبين فقط لحين مواجهة الفريق مع فلامنجو، ولكن بشرط تأجيل مباريات الدوري، وكنت سأضم الشناوي وأحمد سامي وقطة ومروان حمدي".

وأشار: "اضطررت لضم 8 لاعبين جدد، لم يكونوا في حساباتي من قبل، قبل بطولة كأس العرب، وطالبت وزير الرياضة شخصيًا بتأجيل المباريات لكن لم يحدث أي شيء، وكإن الرابطة هي المتحكم في كل شيء، والبديل بكل تأكيد ليس مثل الأساسي".

وأتم: "كنت متفائل للغاية وكذلك الأمر داخل الشارع المصري، والآراء كانت إيجابية عن هذا الفريق قبل البطولة".