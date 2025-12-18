المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس السوبر الإيطالي
بولونيا

بولونيا

- -
21:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حلمي طولان: أعتذر للجماهير.. لكن واجهنا تعنت من الرابطة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:21 م 18/12/2025 تعديل في 11:41 م
حلمي طولان

حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني

وجه حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني في كأس العرب، اعتذارًا للجماهير على نتائج الفراعنة في البطولة، مشيرًا إلى أنه واجه تعنت من جانب إدارة رابطة الأندية تسبب في عدم استدعاء لاعبي بيراميدز للبطولة.

وقال حلمي طولان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "أقدم الاعتذار للجماهير المصرية هنا أو في قطر على النتائج، وكنت أتمنى تقديم أفضل من ذلك، وعند تكوين هذا المنتخب لم أسعى لتدريب هذا المنتخب ولم أفكر في الأمر من الأساس".

وتابع: "علاء نبيل المدير الفني للاتحاد طرح اسمي لتدريب المنتخب في أحد الاجتماعات أمام اللجنة الفنية، ثم في اجتماع آخر بعد 10 أيام لاختيار المدير الفني، واخترنا اسمين: حسام البدري وطلعت يوسف ثم أخبرنا هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، لكنه قال أن رأيه أن حلمي طولان هو من يتولى المسؤولية قبل أن يعود للجنة الفنية، لأنه ليس من المنطقي جلب مدرب لمدة 3 أشهر فقط".

وأكمل: "طلبت العمل بدون مقابل لأن هذا تكليف، وكونت الجهاز الفني، أحمد حسن وهو كادر إداري محترم للغاية، واخترت الجهاز بالكامل بدون أي تدخل حتى محلل الأداء، واللجنة الفنية وافقت على اختياري، ولا أعرف لماذا ظهر محسن صالح وقال غير ذلك، لماذا هذا التلون؟".

وواصل: "استدعيت مجموعة من اللاعبين بينهم 7 من بيراميدز، هم: أحمد الشناوي، محمود جاد، أحمد سامي، كريم حافظ، محمود زلاكة، مروان حمدي وأحمد عاطف قطة، لعبت 6 مباريات في 24 يومًا خلال المعسكرات الثلاثة".

وأوضح: "منحت برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب لرئيس الاتحاد هاني أبو ريدة، والجماهير كانت سعيدة بالأداء وهذا رفع سقف طموحي وطموح اللاعبين، وفوجئت بوضع مباراتين في الدوري المصري الممتاز خلال تلك الفترة، مما يعني أننا لن نستطيع ضم لاعبي بيراميدز، ووزير الرياضة اتصل بي وأخبرني أنه غاضب من تصريحاتي أنني أتسول ملاعب، كل ملعب يطلب الحصول على إيجار معين".

وأضاف: "كان هناك تعنت واضح من الرابطة، لأسباب لا أعرفها، ربما تكون شخصية، وأنا غير معجب بأسلوب إدارة أحمد دياب للرابطة، لا أريد شخص (قفز بالباراشوت) لتولي هذا المنصب".

وزاد: "تحدثنا مع إدارة نادي بيراميدز والجهاز الفني، واتفقنا على أنني سأضم 4 لاعبين فقط لحين مواجهة الفريق مع فلامنجو، ولكن بشرط تأجيل مباريات الدوري، وكنت سأضم الشناوي وأحمد سامي وقطة ومروان حمدي".

وأشار: "اضطررت لضم 8 لاعبين جدد، لم يكونوا في حساباتي من قبل، قبل بطولة كأس العرب، وطالبت وزير الرياضة شخصيًا بتأجيل المباريات لكن لم يحدث أي شيء، وكإن الرابطة هي المتحكم في كل شيء، والبديل بكل تأكيد ليس مثل الأساسي".

وأتم: "كنت متفائل للغاية وكذلك الأمر داخل الشارع المصري، والآراء كانت إيجابية عن هذا الفريق قبل البطولة".

مصر (الثاني)
مصر (الثاني)
أخبار إحصائيات
حلمي طولان رابطة الأندية منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg