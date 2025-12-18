أدلى حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، الذي شارك في كأس العرب 2025، التي أُقيمت في قطر، بتصريحات هامة حول توديع البطولة وحقيقة غياب التنسيق مع مدرب المنتخب الأول، حسام حسن.

وكان منتخب مصر الثاني قد غادر بطولة كأس العرب 2025 من دور المجموعات، بعد التعادل أمام الكويت، والإمارات، بهدف لمثله، قبل الهزيمة أمام الأردن بثلاثية نظيفة.

الخلاف مع حسام حسن

وقال حلمي طولان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "كنت أتمنى حدوث تواصل وتنسيق مع مدرب المنتخب الأول، حسام حسن، لكن هناك خلافات بيننا منذ فترة طويلة ولم يتم حلها".

وأضاف: "خلال إحدى مباريات الدوري المصري، كنت مدربًا لسموحة وكان حسام حسن مدربًا للمصري، وحدث خلاف أثناء المباراة، وفوجئت بتعرضي لـ(السباب بالأم منه)، وبعد المباراة هاجمنا وحاول الاعتداء علينا، مما أحدث قطيعة بيننا".

وواصل: "بعد دخولي الاتحاد المصري لكرة القدم، أظهرت دعمي الكامل للجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن وتمنيت له التوفيق في مشواره".

وتابع: "طلبنا لاعبين من منتخب المنتخب الأول قبل كأس العرب، منهم صلاح محسن، بسبب صعوبة ضم مروان حمدي من بيراميدز في البداية، لكن لم يتم الموافقة على الأمر".

وأكمل: "هناك لاعبين اعتذروا عن المشاركة في كأس العرب، على غرار أحمد حجازي وناصر ماهر وعبد الله السعيد، لكن ناصر ماهر تحديدًا تواصل معي واعتذر عن التواجد مع المنتخب الثاني".

آلية الاختيارات الفنية

وأشار: "وادي دجلة فريق جماعي ممتاز، لكن على الصعيد الفردي لم أجد في المجموعة لاعبًا مناسبًَا يتم ضمه للقائمة، على عكس فريق بيراميدز، الذي يضم مجموعة مميزة على الصعيد الفردي".

ونوه بأنه: "لم أركز على ضم لاعبين على الناحية اليمنى بشكل كبير، وكذلك الاعتماد على ثلاث لاعبين في خط الوسط يميلون إلى الجانب الدفاعي، لكنني ركزت على تنفيذ الأظهرة أدوارًا هجومية كما قال البعض".

غياب إمام عاشور

وأردف: "إمام عاشور كان مُصابًا مع الأهلي ولهذا السبب لم يتم استدعاؤه، وقد قيل إنه طلب من أحمد حسن الانضمام للمنتخب لكن الوقت لم يكن يسمح لنا بذلك، كما أنه لم يعمل معنا بالمعسكر قبل كأس العرب".

وأتم: "لا يوجد مركز اسمه صانع ألعاب، لكنني أعتمد على تطبيق طريقة لعب يتم من خلالها الوصول إلى المرمى بشكل فعال، وكان لنا 17 فرصة تهديفية مؤكدة أمام الكويت، وأمام لبنان أضعنا خمس فرص مؤكدة لإحراز الأهداف".