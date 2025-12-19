رغم انتهاء بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر من 1 حتى 18 ديسمبر إلا أن الحديث عن إخفاق منتخب مصر في البطولة لم ينته بعد.

وكتب كأس العرب أمس الخميس مشهد الختام بتتويج المغرب باللقب على حساب الأردن في مباراة درامية انتهت بفوز أسود الأطلس بنتيجة 3-2.

ولا شك أن الجماهير المصرية ما زالت تشعر بالحسرة ليس فقط بسبب الإخفاق والخروج المؤسف من دور المجموعات بدون انتصار ولكن لحزنها أيضًا على رؤية المنتخبات الأخرى وهي تزداد تطورًا على المستوى الفني وأداء اللاعبين وهذا بفضل التخطيط الجيد.

غياب التنسيق وسر عدم ضم ثلاثي الأهلي.. أحمد حسن يكشف كواليس الإخفاق في كأس العرب

الهدف كان المشاركة وليس المنافسة

الأمر الذي أصبح واضحًا بعد نهاية البطولة هو أن هدف المسؤولين في اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة كان المشاركة فقط في كأس العرب 2025 وليس المنافسة.

ولم يضع اتحاد الكرة أي هدف للمنتخب الذي شارك في كأس العرب.

وهذا اتضح من خلال تصريحات حلمي طولان والذي اعترف أنه لم يطالبه أحد بالمنافسة على البطولة، حيث قال في ظهوره الإعلامي الأول بعد الإخفاق، أمس الخميس: "لم يطالبني أحد بالمنافسة في بطولة كأس العرب، ذهبنا من أجل المشاركة فقط".

أزمة قديمة بين طولان وحسام حسن

وقع هاني أبوريدة أمام مسؤولية كيفية اختيار الجهاز الفني الذي سيقود المنتخب في كأس العرب.

وجاء الاختيار على حلمي طولان في النهاية وعاونه أحمد حسن كمدير للمنتخب وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى، وهذا ما جعل الجميع في حالة اندهاش بسبب رواسب ومناوشات سابقة بين هذا الجهاز والتوأم حسام وإبراهيم حسن اللذان يقودان المنتخب الأول.

وتسبب ذلك في أزمة كبرى وهي انعدام التنسيق بين الجهازين الفنيين، لدرجة أنه لم يحدث أي جلسات بينهما إطلاقا نتيجة الخلافات بين الثلاثي طولان وأحمد حسن وعصام الحضري مع حسام وإبراهيم حسن.

وحمل الكثيرون هاني أبوريدة باعتباره رئيس اتحاد الكرة مسؤولية الموافقة على إسناد مهمة تدريب مصر في كأس العرب لحلمي طولان وهو على خلاف واضح وصريح مع حسام حسن.

وكشف طولان عن سر أزمته السابقة مع حسام حسن، حيث قال في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كنت أتمنى حدوث تواصل وتنسيق مع مدرب المنتخب الأول، حسام حسن، لكن هناك خلافات بيننا منذ فترة طويلة ولم يتم حلها".

وأضاف: "خلال إحدى مباريات الدوري المصري، كنت مدربًا لسموحة وكان حسام حسن مدربًا للمصري، وحدث خلاف أثناء المباراة، وفوجئت بتعرضي لـ(السباب بالأم منه)، وبعد المباراة هاجمنا وحاول الاعتداء علينا، مما أحدث قطيعة بيننا".

كما كشف أيضا أحمد حسن مدير المنتخب الذي شارك في كأس العرب خلال تصريحات سابقة عن سر الخلاف مع التوأم حسام وإبراهيم، حيث قال: "الخلاف بيننا بدأ عندما خرج إبراهيم حسن وتحدث عني وقال (إني بعمل مشاهدات وبتكلم عليهم) ورديت بعد ذلك عليه ومن هنا انقطع التواصل بيننا".

طالع تصريحات أحمد حسن عن سر الخلاف مع حسام وإبراهيم حسن

ولا شك أن كل هذا جعل مصر تدفع الثمن في البطولة بسبب عدم وجود تنسيق بين المنتخبين على اختيار اللاعبين والسبب خلافات سابقة بين الأجهزة الفنية.

اتهامات ضد رابطة الأندية

كان لحلمي طولان رأيًا آخر في سبب الإخفاق الذي حدث لمنتخب مصر في كأس العرب.

وحمل طولان رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب المسؤولية الأولى في فشل المنتخب بداعي عدم تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري وهو ما حرم عدد من اللاعبين من الانضمام للمنتخب في البطولة العربية.

وكانت اتهامات طولان واضحة، حيث، قال: "رابطة الأندية تعمدت الضرر بمنتخب مصر، وأضرت البلد، وهي المسؤول الأول عما حدث لمنتخب مصر الثاني في كأس العرب".

ولم تستطع الرابطة عدم التأجيل حتى لا تتأثر مسابقة الدوري التي من المفترض أن تنتهي في موعد محدد قبل كأس العالم 2026، بالإضافة إلى تجنب ظاهرة التأجيلات التي عانت منها الكرة المصرية في السنوات الأخيرة.

لماذا لم يتولى حسام حسن تدريب مصر في كأس العرب؟

هناك سؤال آخر طرحه الكثيرون وهو لماذا لم يستطع هاني أبوريدة إقناع حسام حسن أن يقود المنتخب في كأس العرب؟، وبالتأكيد صفوف المنتخب ستكون مكتملة باللاعبين المحليين وكانت هذه فرصة للاستعداد لبطولة أمم أفريقيا، طالما الهدف في النهاية المشاركة وليس المنافسة.

وكان من الممكن أن يستغل حسام حسن هذه البطولة لإشراك بعض اللاعبين واكتشاف أخرين والاطمئنان على بعض العناصر وجاهزيتهم قبل أمم أفريقيا وذلك مثلما فعل كارلوس كيروش في بطولة 2021.

ويبدو أن حسام حسن كان رافضا للفكرة، حيث قال محسن صالح عضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة: "حسام حسن رفض أن يخوض بطولة كأس العرب وهو ما جعل أبوريدة يطالب بحل وتكوين جهاز فني للمشاركة بالبطولة".

وكان حسام حسن يخشى أن تؤثر هذه البطولة عليه إذا تحققت نتائج غير جيدة قد تعرضه لانتقادات قبل أمم أفريقيا.

وفي النهاية لم يحقق منتخب مصر أي استفادة من كأس العرب، بل أكدت البطولة أن الكرة المصرية في احتياج سريع للتطوير ولن يتحقق ذلك إلا بالتخطيط.