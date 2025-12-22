المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منتخب مصر يتضرر وفلسطين الأكثر استفادة.. كيف أثر كأس العرب في تصنيف فيفا؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:07 م 22/12/2025
كأس العرب

كأس العرب 2025

تأثر تصنيف فيفا الصادر نهاية عام 2025 بالنتائج التي حققتها المنتخبات المشاركة في كأس العرب، ليظهر منتخب مصر بين الأكثر تضررًا، وفلسطين على رأس الأكثر استفادة.

وتوج المغرب بكأس العرب 2025 على حساب الأردن، بعد أن تفوق (3-2) في المباراة النهائية التي أقيمت في قطر 18 ديسمبر.

كيف أثر كأس العرب في تصنيف فيفا؟

عتمد فيفا في تحديثه الأخير لمراكز المنتخبات في التصنيف العالمي على نتائج كأس العرب 2025 التي اعتبر مبارياتها على أنها "ودية خارج أجندة فيفا".

وتقدمت بعض المنتخبات العربية في تصنيف فيفا، أبرزها الأردن وفلسطين، بينما تراجعت منتخبات أخرى، من بينها مصر.

وفيما يلي المنتخبات الأكثر استفادة وتضررًا من كأس العرب..

- الأكثر استفادة في تصنيف فيفا، من حيث عدد النقاط:

1) فلسطين: 14.18 نقطة

2) الأردن: 11.27 نقطة

3) سوريا: 4.52 نقطة

- الأكثر استفادة في تصنيف فيفا، من حيث المراكز:

1) الأردن: قفز مركزين

2) فلسطين وسوريا والجزائر والسودان والبحرين: تقدمت مركزًا واحدًا

- الأكثر تضررًا في تصنيف فيفا، من حيث عدد النقاط:

1) قطر: 6.64 نقطة

2) مصر: 5.5 نقطة

3) جزر القمر: 3.34 نقطة

- الأكثر تضررًا في تصنيف فيفا، من حيث المراكز:

1) قطر: تراجعت 3 مراكز

2) مصر واليمن والإمارات وجزر القمر وموريتانيا ولبنان وتونس: تأخرت مركزًا واحدًا

