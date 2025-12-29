المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
جنوى

جنوى

"لا تتماشى مع مبادئ فيفا".. اتحاد الكرة يستنكر انتقادات الرجوب لأمين عمر

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:39 ص 29/12/2025
أمين عمر

أمين عمر

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا للرد على تصريحات جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، التي وجّه فيها انتقادات قوية إلى الحكم أمين عمر.

وكان الرجوب قد أدلى بتصريحات حملت انتقادات بعبارات قوية لأمين عمر، الذي أدار المباراة التي فاز بها المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني في ربع نهائي كأس العرب "قطر 2025"، في وقت سابق من شهر ديسمبر الحالي.

وجاء في البيان الصادر اليوم الإثنين: "تابع الاتحاد المصري لكرة القدم باستغراب شديد التصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد الفلسطيني بشأن أحد الحكام المصريين، ويؤكد في هذا الإطار حرصه الدائم على الحفاظ على علاقات الاحترام والتعاون المتبادل بين جميع الاتحادات الشقيقة".

وأضاف: "في الوقت ذاته، يعرب الاتحاد المصري عن رفضه التام لما ورد في هذه التصريحات من عبارات لا تتماشى مع القيم والمبادئ التي يرسخها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يتعلق باحترام الحكام وتقدير دورهم المحوري في إدارة المباريات".

وأوضح: "كما يعبر الاتحاد عن استنكاره لما تضمنته هذه التصريحات بحق أحد أفضل الحكام المصريين، ممن يحظون بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديره".

وواصل: "يشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته الكاملة في الحكم المصري وكفاءته المهنية ونزاهته، وهي ثقة تستند إلى مشاركاته المشرفة على المستويين القاري والدولي".

وأتم: "في الختام، يهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بالأشقاء مراعاة طبيعة العلاقات الأخوية التي تسمو فوق أي تصريحات شعبوية، وبما يسهم في تعزيز التضامن بين الاتحادات العربية وخدمة مصالح كرة القدم".

الاتحاد المصري لكرة القدم أمين عمر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

