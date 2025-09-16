المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تيفو وبانر.. جماهير الأهلي السعودي تتحرك قبل قمة بيراميدز

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:46 م 16/09/2025
الأهلي السعودي

جماهير النادي الأهلي السعودي

تقدمت رابطة جماهير النادي الأهلي السعودي بطلب رسمي إلى الجهات المنظمة، لاعتماد "تيفو" و"بانر" في مدرجات مواجهة الفريق أمام بيراميدز، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات كأس القارات الثلاث، بحسب ما أوردته صحيفة الرياضية.

لمسة جماهيرية تسبق مواجهة الأهلي وبيراميدز

وتستعد الرابطة لتنظيم تجمع جماهيري قبل اللقاء بيومين أمام مقر النادي، من أجل تحفيز اللاعبين ودعمهم قبل السفر إلى المباراة، على أن تتمركز جماهير الأهلي في الواجهة الرئيسية لملعب الإنماء خلال اللقاء.

وكانت تذاكر المباراة قد طرحت مساء الثلاثاء عند الساعة السابعة، مع منح أولوية الحجز لحاملي عضويات النادي.

ويخوض بيراميدز مواجهة مرتقبة أمام أهلي جدة في البطولة القارية المستحدثة، بعد تأهله على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

ويسعى الفريق السماوي لمواصلة تألقه القاري وخطف بطاقة التأهل إلى المرحلة المجمعة الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة، المقررة في ديسمبر المقبل، والتي ستحدد بطل كأس آسيا – أفريقيا – المحيط الهادئ.

ماذا يحدث حال انتهت مباراة بيراميدز وأهلي جدة بالتعادل في إنتركونتيننتال؟

الأهلي أهلي جدة بيراميدز رابطة الجماهير كأس القارات الثلاث أوكلاند سيتي

