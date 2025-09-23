المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تدريبان بجدة.. برنامج بيراميدز قبل مواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:40 م 20/09/2025
فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

يستعد فريق بيراميدز ليحل ضيف على نظيره فريق أهلي جدة، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، للمنافسة على كأس القارات الثلاثة.

مباراة بيراميدز وأهلي جدة، تقام في تمام التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الإنماء (الجوهرة) في مدينة جدة، للمنافسة على لقب كأس أفريقيا-آسيا-الهادئ، والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال ومواجهة الفائز من ديربي الأمريكتين.

برنامج بيراميدز التدريبي

وكشف بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، أن الفريق سيغادر القاهرة في طريقه إلى جدة، مساء اليوم السبت، استعدادًا لخوض مواجهة الأهلي السعودي المرتقبة في البطولة.

حيث إن بيراميدز سيخوض مرانًا أخيرًا في القاهرة، اليوم السبت، قبل أن يغادر إلى جدة، ليُكمل الحصص التدريبية قبل مواجهة كأس إنتركونتيننتال بالسعودية.

كما أشار بيراميدز إلى أن الفريق سيؤدي حصتين تدريبيتين في جدة، الأولى مساء غد الأحد على الملعب الفرعي، ثم المران الأخير على ملعب المباراة، مساء الإثنين.

وكان بيراميدز قاد فاز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي (3-0)، في مباراة الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز القادمة
أهلي جدة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال كأس إنتركونتيننتال 2025 مباراة بيراميدز وأهلي جدة

