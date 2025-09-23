المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لتحديد إمكانية مشاركته أمام بيراميدز.. تقارير: يايسله يترقب نتائج فحص جالينو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:07 م 21/09/2025
جالينو

جالينو

يترقب الألماني ماتياس يايسله مدرب فريق أهلي جدة نتائج الفحص الطبي للاعبه البرازيلي جالينو، لتحديد إمكانية مشاركته أمام بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يستضيف "الراقي" نظيره بيراميدز على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، في نهائي بطولة كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ترقب نتائج فحص جالينو

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن يايسله مدرب فريق أهلي جدة يترقب نتائج الفحص الطبي لجالينو الذي يُجريه اليوم الأحد من أجل تحديد إمكانية مشاركته أمام بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن فرصة مشاركة جالينو مع الأهلي أمام بيراميدز كبيرة حسب الفحوصات الأولية التي أجراها قبل مباراة الهلال الماضية.

وكان أهلي جدة قد تعادل مع الهلال بنتيجة 3-3، في اللقاء الذي أُقيم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.

مباراة أهلي جدة القادمة
أهلي جدة بيراميدز كأس إنتركونتيننتال جالينو ماتياس يايسله

