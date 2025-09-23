يستعد فريق أهلي جدة السعودي لاستضافة نظيره فريق بيراميدز، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، والمنافسة على كأس أفريقيا-آسيا-الهادئ.

مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة، تقام مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة"، للتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال لمواجهة المتأهل من ديربي الأمريكتين.

أهلي جدة منافس بيراميدز

وخاض أهلي جدة 7 مباريات منذ انطلاق الموسم الحالي، على مستوى 4 بطولات مختلفة، قبل أن يلتقي مع بيراميدز، في المسابقة الخامسة التي يشارك بها.

حيث إن أهلي جدة افتتح موسمه ببطولة السوبر السعودي، وتمكن من التتويج باللقب، ثم حصد 5 نقاط في دوري روشن، تضمنت ريمونتادا مثيرة ضد الهلال، كما حقق انتصارين في كأس الملك وآسيا للنخبة.

وجاءت نتائج أهلي جدة منذ بداية الموسم كما يلي:

نصف نهائي السوبر السعودي: فاز 5-1 على القادسية.

نهائي السوبر: تعادل 2-2 مع النصر، وتوج باللقب بركلات الترجيح (5-3).

الدوري: فاز 1-0 على نيوم.

كأس الملك: فاز 5-0 على العربي.

الدوري: تعادل 0-0 مع الاتفاق.

دوري أبطال آسيا: فاز 4-2 على ناساف الأوزبكي.

الدوري: تعادل 3-3 مع الهلال.

أرقام أهلي جدة

أظهر أهلي جدة نجاعة تهديفية كبيرة في مبارياته الـ7، بينما سجل خماسية في مباراتين مختلفتين و4 أهداف في أخرى، أي 14 هدفًا في 3 مواجهات فقط.

كما أن أهلي جدة لم يتلقَ أي هزيمة منذ انطلاق الموسم الحالي، على مستوى كل المسابقات، وهذه أرقام أهلي جدة حتى مواجهة الهلال الأخيرة:

لعب 7 مباريات.

فاز 5 مرات (إحداهم بركلات الترجيح).

تعادل مرتين.

سجل 20 هدفًا.

ستقبل 8 أهداف.

توج بالسوبر السعودي.

يعشق الريمونتادا

نجح أهلي جدة في حسم 3 مباريات من أصل 7 خاضها قبل مواجهة بيراميدز، من خلال ريمونتادا مثيرة، بدأها في نهائي السوبر السعودي، بعدما تأخر في النتيجة مرتين، حيث تقدم النصر ثم عدل فرانك كيسيه، بعدها أضاف النصر الثاني، ثم عدل إيبانيز النتيجة مرة أخرى، ثم توج "الراقي" باللقب بركلات الترجيح.

ثم شهد مباراة أهلي جدة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ريمونتادا ضد ناساف الأوزبكي، بعدما تأخر بثنائية، ثم سجل إينزو ميو هدفين، وأحرز رياض محرز هدف التقدم، وحسم الموقعة محمد سليمان بكر مسجلًا الرابع.

بينما الريمونتادا الأكثر إثارة والتي جاءت بشكل درامي، كانت ضد الهلال الجمعة الماضية، بعدما تأخر أهلي جدة على ملعبه بثلاثية نظيفة، لكنه احتاج 23 دقيقة فقط، ليسجل 3 أهداف ويحصد نقطة ثمينة في البروفة الأخيرة قبل ملاقاة بيراميدز المرتقبة ببطولة إنتركونتيننتال.