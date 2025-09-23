المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فاز بقمة الأهلي وخسر مرة واحدة.. كيف جاء موسم بيراميدز قبل مواجهة أهلي جدة؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:10 م 21/09/2025
الأهلي وبيراميدز

الأهلي وبيراميدز - صورة أرشيفية

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة أهلي جدة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الإنماء، في لقاء يتوج خلاله الفائز بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ في بطولة إنتركونتيننتال.

وكان بيراميدز قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بعد الفوز على صنداونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 وكأس إنتركونتيننتال 2025.

الفوز بقمة الأهلي أفضل ما في موسم بيراميدز

وبدأ بيراميدز بطولة إنتركونتيننتال بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0 في الدور التمهيدي من البطولة في لقاء أقيم على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وبعدما حقق بيراميدز الفوز يتأهل لمواجهة أهلي جدة السعودي باعتباره بطل قارة آسيا في النسخة الماضية، والفائز من هذه المباراة يواجه الفائز من ديربي الأمريكتين "الشمالية والجنوبية" على أن يتأهل من هذه المباراة إلى الدور النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة المرتقبة لفريق بيراميدز، نوضح في السطور التالية، أبرز ما قدمه بيراميدز في الموسم الحالي خلال مواجهات الدوري المصري وإنتركونتيننتال فقط.

بيراميدز بدأ الموسم الحالي 2025-26، بشكل متعثر للغاية بعدما تعادل سلبيا مع وادي دجلة في الجولة الأولى من مرحلة الدوري المصري الممتاز، ثم الفوز الأول على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الثانية.

أما في الجولة الثالثة تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2، ثم تلقى الهزيمة الوحيدة له في الموسم الحالي حتى الآن أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-1، قبل أن ينتصر في القمة ضد الأهلي في الجولة الخامسة بنتيجة 2-0، والفوز في الجولة السابعة على زد بنتيجة 1-0.

وفي إنتركونتيننتال انتصر بيراميدز بقيادة يورتشيتش على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 في لقاء شهد تألق واضح لأبطال قارة أفريقيا.

برنامج بيراميدز التدريبي

وكشف بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، أن الفريق غادر القاهرة مساء أمس السبت، استعدادًا لخوض مواجهة الأهلي السعودي المرتقبة في البطولة.

حيث إن بيراميدز خاض مرانًا أخيرًا في القاهرة أمس السبت، قبل أن يغادر إلى جدة، ليُكمل الحصص التدريبية قبل مواجهة كأس إنتركونتيننتال بالسعودية.

كما أشار بيراميدز إلى أن الفريق سوف يؤدي حصتين تدريبيتين في جدة، الأولى مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعي، ثم المران الأخير على ملعب المباراة، مساء الإثنين.

مباراة أهلي جدة القادمة
الأهلي أهلي جدة الدوري المصري بيراميدز إنتركونتيننتال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg