يستعد فريق بيراميدز لمواجهة أهلي جدة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الإنماء، في لقاء يتوج خلاله الفائز بكأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ في بطولة إنتركونتيننتال.

وكان بيراميدز قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بعد الفوز على صنداونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 وكأس إنتركونتيننتال 2025.

الفوز بقمة الأهلي أفضل ما في موسم بيراميدز

وبدأ بيراميدز بطولة إنتركونتيننتال بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0 في الدور التمهيدي من البطولة في لقاء أقيم على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وبعدما حقق بيراميدز الفوز يتأهل لمواجهة أهلي جدة السعودي باعتباره بطل قارة آسيا في النسخة الماضية، والفائز من هذه المباراة يواجه الفائز من ديربي الأمريكتين "الشمالية والجنوبية" على أن يتأهل من هذه المباراة إلى الدور النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة المرتقبة لفريق بيراميدز، نوضح في السطور التالية، أبرز ما قدمه بيراميدز في الموسم الحالي خلال مواجهات الدوري المصري وإنتركونتيننتال فقط.

بيراميدز بدأ الموسم الحالي 2025-26، بشكل متعثر للغاية بعدما تعادل سلبيا مع وادي دجلة في الجولة الأولى من مرحلة الدوري المصري الممتاز، ثم الفوز الأول على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الثانية.

أما في الجولة الثالثة تعادل بيراميدز مع المصري البورسعيدي بنتيجة 2-2، ثم تلقى الهزيمة الوحيدة له في الموسم الحالي حتى الآن أمام مودرن سبورت بنتيجة 2-1، قبل أن ينتصر في القمة ضد الأهلي في الجولة الخامسة بنتيجة 2-0، والفوز في الجولة السابعة على زد بنتيجة 1-0.

وفي إنتركونتيننتال انتصر بيراميدز بقيادة يورتشيتش على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 في لقاء شهد تألق واضح لأبطال قارة أفريقيا.

برنامج بيراميدز التدريبي

وكشف بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، أن الفريق غادر القاهرة مساء أمس السبت، استعدادًا لخوض مواجهة الأهلي السعودي المرتقبة في البطولة.

حيث إن بيراميدز خاض مرانًا أخيرًا في القاهرة أمس السبت، قبل أن يغادر إلى جدة، ليُكمل الحصص التدريبية قبل مواجهة كأس إنتركونتيننتال بالسعودية.

كما أشار بيراميدز إلى أن الفريق سوف يؤدي حصتين تدريبيتين في جدة، الأولى مساء اليوم الأحد على الملعب الفرعي، ثم المران الأخير على ملعب المباراة، مساء الإثنين.