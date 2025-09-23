قبل مواجهة بيراميدز.. أهلي جدة يستعيد جالينو

استعاد فريق أهلي جدة - بطل دوري أبطال آسيا للنخبة - خدمات لاعبه البرازيلي ويندرسون جالينو قبل موقعة بيراميدز في كأس القارات للأندية.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الجناح البرازيلي خاض أجزاءً كبيرة من المران مساء اليوم الأحد.

وأصبحت مشاركة اللاعب البرازيلي جالينو في يد المدرب الألماني ماتياس يايسله، قبل اللقاء المقرّر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء سيُقام على ملعب "الإنماء".

وتعرض جالينو للإصابة في مباراة الاتفاق في الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي، ليغيب عن مباراتي ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما غاب جالينو عن لقاء الكلاسيكو، والذي كان ضد الهلال مساء الجمعة الماضية، وانتهى بنتيجة 3-3، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

جدير بالذكر أن بعثة فريق بيراميدز وصلت إلى جدة مساء أمس السبت للتحضير لمواجهة أهلي جدة، حيث كان بطل أفريقيا قد صعد على حساب أوكلاند سيتي بالفوز عليه بنتيجة 3-0.

وكان بيراميدز قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بعد الفوز على صنداونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 وكأس إنتركونتيننتال 2025.