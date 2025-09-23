أكد ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة السعودي، إدراكه لقوة بيراميدز، منافسه في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدعم الجماهيري يعزز فريقه في المباراة المرتقبة.

بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، يلتقي مع مضيفه الأهلي، بطل آسيا، في ثاني مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025، للمنافسة على كأس آسيا-أفريقيا- المحيط الهادئ.

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: بيراميدز فريق قوي يملك لاعبين بمستويات عالية، وأسلوب لعبه قد يسبب مشاكل لأي منافس".

وأضاف: "قمنا بتحليل أسلوب بيراميدز وسنعمل على هزيمته مستفيدين من لعب المباراة على أرضنا وبدعم جماهيرنا الوفية، سنقدم أفضل ما لدينا ونفخر بما حققناه".

وأوضح: "لديّ شعور إيجابي بشأن مباراة الغد ونأمل في وضع بصمة إيجابية للجماهير الأهلاوية غدا في يوم مميز وهو اليوم الوطني السعودي".

وواصل: "حضور الجماهير سيمنح الفريق طاقة مضاعفة، وسيكون دافعا قويا لتحقيق الانتصار والتتويج بالنهائي القاري".

وتابع: "نحن سعداء بوجودنا في هذا النهائي القاري، وهدفنا أن نمنح جماهيرنا مزيدا من الفرح بتحقيق الانتصار والتتويج بالبطولة، كما فعلنا من قبل في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة".

وأردف المدرب الألماني: "لا أخطط لأن يقتصر أداء الفريق على الشوط الثاني فقط، وما جرى في المباراتين السابقتين مجرد أخطاء سنتداركها ونعمل على تفاديها في النهائي".

وأتم: "بالنسبة لجالينو، ما زال أمامنا 24 ساعة قبل النهائي، وسنقيّم الوضع مع الجهاز الطبي لاتخاذ القرار المناسب حول إمكانية مشاركته أمام بيراميدز غدا، حتى لو تطلّب الأمر بعض المخاطرة".

