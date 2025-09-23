المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد الأهلي.. هل يكون "الجوهرة" كلمة السر في إنجاز تاريخي لبيراميدز؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:46 م 22/09/2025
فريق بيراميدز

لاعبو فريق بيراميدز

يستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره فريق أهلي جدة السعودي، مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة، تقام مساء غد الثلاثاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة"، للمنافسة على كأس أفريقيا-آسيا-الهادئ، والتأهل إلى نصف نهائي كأس انتركونتيننتال لمواجهة المتأهل من ديربي الأمريكتين.

بيراميدز يداعب إنجاز تاريخي

يدخل بيراميدز موقعة أهلي جدة، ليس لاقتناص مجرد انتصار، بل لرفع علم الكرة المصرية عاليًا في الملاعب السعودية، للسير على خطى الأهلي عندما حل ضيفًا على اتحاد جدة. قبل عامين.

الأهلي حل ضيفًا على اتحاد جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت في السعودية، حيث إن وقتها عبر الاتحاد من المباراة الافتتاحية ضد أوكلاند سيتي، ليلاقي بطل دوري أبطال أفريقيا على بطاقة نصف نهائي المونديال.

وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات بحثًا حول قوة اتحاد جدة بعد صفقاته العالمية، بامتلاكه نجوم أمثال كريم بنزيما، نجولو كانتي وفابينيو، تمكن الأهلي من تلقينه درسًا أمام جماهيره على ملعب الجوهرة، وانتصر (3-1).

موقعة ملعب الجوهرة

وغد الثلاثاء، سيشهد الملعب نفسه موقعة جديدة بين نادٍ يمثل جدة وفريق مصري، حيث يدخل أهلي جدة مضيفًا لنظيره بيراميدز، في بطولة تحت مسمى آخر، لكنها تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتعد بديلة للشكل القديم من مونديال الأندية.

الفائز من مباراة أهلي جدة ضد بيراميدز، سيتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، كما أنه سيحصل على كأس القارات الثلاثة (أفريقيا-آسيا-الهادئ)، ليؤكد أفضلية القارة السمراء، بعدما توج الأهلي بهذه الكأس العام الماضي، لكن على حساب العين الإماراتي، في مباراة احتضنها ستاد القاهرة الدولي.

ويشير نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال، إلى تبادل مكان إقامة مباراة بطل آسيا وأفريقيا بشكل سنوي، حيث استضافها الأهلي بالنسخة الماضية، بينما ذهبت إلى بطل آسيا هذه العام، لتكون في استضافة الأهلي أيضًا، لكن السعودي بمدينة جدة.

مباراة بيراميدز القادمة
الأهلي كأس العالم للأندية أهلي جدة بيراميدز كأس انتركونتيننتال مباراة بيراميدز وأهلي جدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg