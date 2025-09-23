يستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره فريق أهلي جدة السعودي، مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة، تقام مساء غد الثلاثاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة"، للمنافسة على كأس أفريقيا-آسيا-الهادئ، والتأهل إلى نصف نهائي كأس انتركونتيننتال لمواجهة المتأهل من ديربي الأمريكتين.

بيراميدز يداعب إنجاز تاريخي

يدخل بيراميدز موقعة أهلي جدة، ليس لاقتناص مجرد انتصار، بل لرفع علم الكرة المصرية عاليًا في الملاعب السعودية، للسير على خطى الأهلي عندما حل ضيفًا على اتحاد جدة. قبل عامين.

الأهلي حل ضيفًا على اتحاد جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت في السعودية، حيث إن وقتها عبر الاتحاد من المباراة الافتتاحية ضد أوكلاند سيتي، ليلاقي بطل دوري أبطال أفريقيا على بطاقة نصف نهائي المونديال.

وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات بحثًا حول قوة اتحاد جدة بعد صفقاته العالمية، بامتلاكه نجوم أمثال كريم بنزيما، نجولو كانتي وفابينيو، تمكن الأهلي من تلقينه درسًا أمام جماهيره على ملعب الجوهرة، وانتصر (3-1).

موقعة ملعب الجوهرة

وغد الثلاثاء، سيشهد الملعب نفسه موقعة جديدة بين نادٍ يمثل جدة وفريق مصري، حيث يدخل أهلي جدة مضيفًا لنظيره بيراميدز، في بطولة تحت مسمى آخر، لكنها تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتعد بديلة للشكل القديم من مونديال الأندية.

الفائز من مباراة أهلي جدة ضد بيراميدز، سيتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، كما أنه سيحصل على كأس القارات الثلاثة (أفريقيا-آسيا-الهادئ)، ليؤكد أفضلية القارة السمراء، بعدما توج الأهلي بهذه الكأس العام الماضي، لكن على حساب العين الإماراتي، في مباراة احتضنها ستاد القاهرة الدولي.

ويشير نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال، إلى تبادل مكان إقامة مباراة بطل آسيا وأفريقيا بشكل سنوي، حيث استضافها الأهلي بالنسخة الماضية، بينما ذهبت إلى بطل آسيا هذه العام، لتكون في استضافة الأهلي أيضًا، لكن السعودي بمدينة جدة.