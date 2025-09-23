يخوض الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز مواجهة قوية ضد الأهلي السعودي ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويستضيف ملعب "الإنماء" في جدة مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويتنافس بيراميدز والأهلي السعودي على كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، والذي تجرى منافساته ضمن كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويفقد بيراميدز بعض اللاعبين مثل رمضان صبحي ووليد الكرتي بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يعتمد يورشيتش على الثنائي إيفرتون وماييلي لقيادة هجوم الفريق السماوي.

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز مباراة الأهلي السعودي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ

خط الهجوم: إيفرتون- ماييلي

حلم اللقب العالمي يراود بيراميدز والأهلي السعودي

سيكون ظهور بيراميدز والأهلي السعودي استثنائيا الليلة لأنهما يشاركان لأول مرة في مثل هذه الأحداث العالمية الرسمية.

وكان بيراميدز انتصر في الدور التمهيدي لبطولة كأس إنتركونتيننتال على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد.

ويتطلع بيراميدز - بطل أفريقيا- والأهلي السعودي - بطل آسيا- لنيل أول بطولة عالمية تابعة للفيفا في تاريخهما.

