بيراميدز: وليد الكرتي لن يشارك ضد الأهلي السعودي

كشف المعتصم سالم المدرب العام لنادي بيراميدز عن موقف المغربي وليد الكرتي من المشاركة ضد الأهلي السعودي في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويستضيف ملعب "الإنماء" في جدة مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويتنافس بيراميدز والأهلي السعودي على كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، والذي تجرى منافساته ضمن كأس إنتركونتيننتال 2025.

الكرتي خارج مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي

وقال سالم في تصريحات عبر قناة المحور: "وليد الكرتي يعاني من مشكلة في العضلة الضامة، وبنسبة كبيرة لن يشارك ضد الأهلي السعودي".

وأضاف: "الكرتي لاعب مهم جدا ولا نريد المخاطرة به بسبب المباريات القادمة".

ويفتقد بيراميدز أيضًا لرمضان صبحي في مواجهة الأهلي السعودي.

حلم اللقب العالمي يراود بيراميدز والأهلي السعودي

سيكون ظهور بيراميدز والأهلي السعودي استثنائيا الليلة لأنهما يشاركان لأول مرة في مثل هذه الأحداث العالمية.

وكان بيراميدز انتصر في الدور التمهيدي لبطولة كأس إنتركونتيننتال على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد.

ويتطلع بيراميدز - بطل أفريقيا- والأهلي السعودي - بطل آسيا- لنيل أول بطولة عالمية تابعة للفيفا في تاريخهما.

