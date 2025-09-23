المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

بيراميدز: وليد الكرتي لن يشارك ضد الأهلي السعودي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:27 ص 23/09/2025
احتفال وليد الكرتي ومحمد الشيبي خلال مباراة بيرامي

وليد الكرتي والشيبي - بيراميدز

كشف المعتصم سالم المدرب العام لنادي بيراميدز عن موقف المغربي وليد الكرتي من المشاركة ضد الأهلي السعودي في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويستضيف ملعب "الإنماء" في جدة مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويتنافس بيراميدز والأهلي السعودي على كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، والذي تجرى منافساته ضمن كأس إنتركونتيننتال 2025.

كيف تشاهد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال؟

الكرتي خارج مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي

وقال سالم في تصريحات عبر قناة المحور: "وليد الكرتي يعاني من مشكلة في العضلة الضامة، وبنسبة كبيرة لن يشارك ضد الأهلي السعودي".

وأضاف: "الكرتي لاعب مهم جدا ولا نريد المخاطرة به بسبب المباريات القادمة".

ويفتقد بيراميدز أيضًا لرمضان صبحي في مواجهة الأهلي السعودي.

حلم اللقب العالمي يراود بيراميدز والأهلي السعودي

سيكون ظهور بيراميدز والأهلي السعودي استثنائيا الليلة لأنهما يشاركان لأول مرة في مثل هذه الأحداث العالمية.

وكان بيراميدز انتصر في الدور التمهيدي لبطولة كأس إنتركونتيننتال على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد.

ويتطلع بيراميدز - بطل أفريقيا- والأهلي السعودي - بطل آسيا- لنيل أول بطولة عالمية تابعة للفيفا في تاريخهما.

مباريات اليوم.. جولة جديدة للأهلي والزمالك بالدوري.. وصدام بيراميدز في إنتركونتيننتال

الأهلي السعودي رياض محرز بيراميدز إيفان توني وليد الكرتي كأس إنتركونتيننتال

